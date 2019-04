Şcoala Gimnazială Santău continuă un proiect Erasmus+

Participă delegaţii din Anglia, Spania, Bulgaria, Turcia, Polonia şi din şcoala gazdă

În organizarea Şcolii Gimnaziale Santău, în perioada 25 – 30 martie 2019, cinci delegaţii, cuprinzând 37 de persoane din şase ţări partenere au participat la a doua mobilitate din cadrul unui proiect despre care am mai scris cu puţin timp în urmă.

Este vorba de Proiectul de Schimb Interşcolar Erasmus+ ”DISABLED PUPILS INCLUDED – CULTURED Inclusion of thedisabled pupils into the society in terms of active participation in the cultural and social life”.

Desfăşurarea activităţilor din proiect

Cei 16 profesori şi directori din Regatul Unit al Marii Britanii, Spania, Bulgaria, Turcia şi Polonia, precum şi cei 21 de elevi din ţările menţionate, alături de colectivul de cadre didactice şi elevi ai Şcolii Gimnaziale Santău, au desfăşurat o serie de activităţi menite să îndeplinească obiectivele proiectului. Prin variate situaţii de învăţare, elevii au obţinut cunoştinţe legate de importanţa integrării elevilor cu dizabilităţi sau a celor proveniţi din medii sociale dezavantajate în viaţa socială şi culturală. Ca parte aplicativă, elevii au participat la sesiuni de prezentare a unor materiale Power Point despre locuri şi personalităţi renumite din ţara lor, la ateliere de lucru pentru învăţarea tehnicii de decupaj pe lemn.

Pentru a înţelege mai bine sistemul educaţional din România, precum şi modalităţile de integrare a elevilor proveniţi din medii sociale dezavantajate, toţi profesorii participanţi la mobilitate au asistat la lecţii demonstrative la nivelul ciclului preşcolar, primar şi gimnazial.

O plimbare cu căruţa

Au fost vizitate câteva puncte turistice şi culturale din zonă, precum Castrul Roman Porolissum, Cluj-Napoca şi Salina din Turda. Pentru a promova caracterul agro-turistic al zonei, toţi partenerii s-au plimbat cu căruţele prin pădurea din Săcăşeni şi au avut parte de cursuri de echitaţie, organizate de Regatul Cailor Tăşnad.

Directorul Balog Ciprian, precum şi toate cadrele didactice implicate în proiect, consideră că această întâlnire a constituit o reală perfecţionare profesională. Totodată, dumnealui ţine să mulţumească tuturor persoanelor care s-au implicat activ în buna desfăşurare a întâlnirii, respectiv cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială Santău, autorităţilor locale, părinţilor, elevilor şi sponsorilor.

Informaţiile ne-au fost comunicate de profesorul Ciprian Balog, directorul Şcolii Gimnaziale Santău.