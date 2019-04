Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” participă la un proiect Erasmus+ cu o şcoală din Spania

Colegio Manuel Bartolome Cosio din Fuenlabrada – Spania, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare, derulează în perioada 2017-2019 un proiect Erasmus+, intitulat I am I, You are You, but You and I are WE.



La prima mobilitate din cadrului proiectului, desfăşurată în mai 2018, au participat 30 de elevi ai şcolii „Grigore Moisil” Satu Mare, însoţiţi de trei cadre didactice (Sfâra Felicia, Dan Pop Alina, Mondici Ionela) şi de directorul şcolii, Mondici Claudiu. Timp de 8 zile, grupul de elevi români a efectuat o vizită la şcoala parteneră din Fuenlabrada (Madrid).

În perioada 2-11 aprilie 2019, s-a desfăşurat a doua mobilitate din cadrul proiectului IUWE. Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare a găzduit vizita partenerilor din Spania, respectiv a grupului format din 30 de elevi ai Colegio Manuel Bartolome Cosio Fuenlabrada, însoţiţi de trei cadre didactice: Felisa Gomez Alonso, Ioana Cosman şi Enrique Cortes Guerra.

Activităţi desfăşurate

Pe parcursul celor 8 zile petrecute în Satu Mare, elevii spanioli împreună cu elevii români au desfăşurat activităţi interesante pe diferite teme educative şi activităţi sportive. Elevii spanioli au reuşit să cunoască oraşul şi judeţul Satu Mare prin vizite la instituţiile locale: Primăria municipiului Satu Mare, Biblioteca Judeţeană, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Castelul Karoly din Carei, precum şi regiunea, prin vizite la Fabrica de ciocolată din Odoreu – Mueller & Prietenii, Grădina Botanică din Jibou şi Salina Turda.

Obiective

Obiectivele proiectului au vizat prioritar aspecte precum: schimbul de bune practici şi cunoştinţe în domeniul educaţiei, dezvoltarea competenţelor digitale şi de comunicare în limba engleză precum şi îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie.

Proiectul este unul benefic pentru elevi, deoarece în şcoală fiecare munceşte pentru el, ori în cadrul proiectului învaţă să lucreze împreună pentru un rezultat bun de care să se bucure cu toţii. În şcoală, accentul se pune foarte mult pe teorie, dar cultura universală nu poate fi învăţată teoretic. Cu ajutorul proiectului, elevii au luat parte la viaţa de zi cu zi a unor persoane de altă naţionalitate şi au ajuns să le cunoască şi să le înţeleagă mai bine cultura. De asemenea, au învăţat cum să reţină mai multe informaţii prin faptul că au văzut liber lumea, nu doar în imagini şi prin vorbele profesorului. Nu în ultimul rând, au conştientizat că învăţatul poate fi o experienţă plăcută şi distractivă.

Organizatorii mulţumesc tuturor celor care ne-au susţinut în îndeplinirea obiectivelor acestui proiect, primarului Kereskenyi Gabor, preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba, care a facilitat vizionarea oraşului Satu Mare de la înălţimea turnului Palatului Administrativ, inspectorului şcolar general Durla Călin, inspectorului şef al ISU Satu Mare, Dima Nicolae, inspectorului şef al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Satu Mare, Popa Ovidiu, inspectorului şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare, Stan Sorin, directoarei Bibliotecii Judeţene, Lacrima Istrăuan, precum şi părinţilor elevilor de la Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil” care au găzduit cu ospitalitate elevii spanioli.

Reprezentaţii Colegiului Manuel Bartolome Cosio din Fuenlabrada au asigurat gazdele că s-au simţit foarte bine la Satu Mare şi că acest proiect poate sta la temelia unei colaborări pe termen lung între cele două unităţi de învăţământ.