Şcoala Gimnazială din Doba a fost premiată într-un proiect ecologic

Marţi, 6 noiembrie, de la ora 12.00, in urma câştigării unui proiect din cadrul acţiunii ”Let’s do it Romania”,Şcoala gimnazială Doba a fost premiată cu o sumă consistentă pentru activitatea întreprinsă şi pentru că s-a clasat pe primul loc în judeţul Satu Mare.

Proiectul se numeşte ”Let’s Get Green” şi Şcoala Gimnazială Doba a câştigat locul 1 pe ţară şi un premiu in valoare de 15.000 euro, constând în dotarea şcolii cu aparatură şi echipamente necesare bunei funcţionări a instituţiei. Organizatorul local este Asociaţia pentru Copii şi Tineri ACT 4U Satu Mare, partener la nivel naţional fiind un lanţ de hipermarketuri.