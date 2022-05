Şcoala de Valori recrutează traineri colaboratori

Cu toţii ne dorim să aducem în faţa copiii noştri cei mai buni oameni dintr-un domeniu, să îi inspire, să le traseze corect informaţiile şi să îi încurajeze să exploreze fără teamă, pentru că au la îndemână cunoştinţele necesare şi viziunea.

Dar în ultima vreme, am văzut că tot mai multe ateliere sunt susţinute de tineri. Am fost retincetă la început şi poate şi tu eşti. Însă, cu timpul am descoperit că cei mai mulţi, nu susţin atelierele dacă nu sunt pasionaţi de domeniu. Iar cea mai mare dorinţă a lor este să facă din cei mici „oameni”. Vor să completeze ceea ce oferă şcoala şi poate lor nu li s-a oferit. Nu sunt cei mai buni profesionişti, nu au adunat cele mai multe diplome, nu lucrează la nu ştiu ce multinaţională, dar au altceva, altceva-ul acesta este pasiunea lor pentru oameni, pentru a fi „creatori” de „oameni”. Aşa este noua generaţie de traineri pentru educaţie, dornici să fie mereu informaţi, pentru ca mai departe atelierul lor să fie conectat la realitate. Pentru ei contează să fie acolo, să fie în mijlocul celor pe care îi ghidează, în mijlocul participanţilor, ca un membru experimentat al echipei, dar fără să îi inhibe pe cei care abia acum pornesc la drum.

Ei au mereu zâmbetul pe buze, sunt pregătiţi să îmbrăţişeze emoţiile, pentru că şi emoţiilele sunt creatoare de contexte educaţionale şi nu le este teamă să şi le expună în faţa participanţilor. Pentru ei nu contează câte întrebări pui, pentru că vei avea de fiecare dată răspuns, deoarece pentru ei întrebările nu reprezintă „întreruperi”, pentru ei întrebările pot pot face un atelier şi mai bun, pot să ducă mai repede către rezultat.

Am vorbit cu despre ce înseamnă să fii trainer pentru educaţie cu Veronica Andrei, este trainer pentru educaţie financiară din 2019, la Şcoala de Valori, şi are abia 20 de ani.

Veronica este de părere că cea mai utilă abilitatea pentru un trainer este adaptabilitatea. Dar susţine că este la fel de importantă şi spontaneitatea. „Pe cât de necesar şi important e să te adaptezi participanţilor, atât ca nivel de abordare a conţinutului, cât şi ca atitudine şi ritm, pe atât de esenţială este spontaneitatea, capacitatea de a veni cu ceva nou, care să te apropie de participanţi şi care să îi captiveze.”

Meseria de trainer vine la pachet cu multe amintiri plăcute, acesta este şi unul dintre motivele pentru care tinerii aleg să continue şi să se implice şi mai mult cu fiecare atelier. Veronica este, în principal, trainer pentru atelierele pentru copii, aşa că ne-a povestit o experienţă legată de cei mici: „La finalul atelierului, în cadrul sesiunii de feedback, o participantă, având doar 6 ani, nu reuşea sa scrie, aşadar am luat-o de mânuţă şi am scris împreună. Nu doar ca a venit cu multe idei din atelier pe care dorea să le scriem împreună, dar încântarea ei de la final a fost cu adevărat memorabilă, încheind cu o îmbrăţişare cât se poate de strânsă.”

Şcoala de Valori este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit, înfiinţată în 2009, care îi îndrumă pe tineri să-şi antreneze potenţialul, astfel încât să-şi dezvolte atitudini şi comportamente, care îi ajută în viaţa personală şi în carieră. Şcoala de Valori a ajuns prin intermediul proiectelor la peste 114.794 de elevi şi studenţi şi 10.908 de profesori şi în 5.916 de şcoli şi a organizat doar în 2021 – 1.175 de ateliere susţinute de traineri.

Veronica a vorbit despre cum este să fii trainer la Şcoala de Valori: „trainerii au o misiune pe cât de complexă, pe atât de minunată. Nu este doar despre a transmite conţinut, ci despre a crea o legătură cu fiecare participant în parte, de a-l ajuta să se descopere pe el şi lumea din jur şi, nu în cele din urma, de a aduce un strop de valoare în dezvoltarea participanţilor.”

Şcoala de Valori recrutează traineri colaboratori şi în Satu Mare. Aşa că dacă eşti pasionat de educaţie, îţi place să lucrezi cu copiii şi să îi inspiri, dar ai şi energia să influenţezi pozitiv tinerii, atunci acest job este pentru tine. Nu este necesară experienţa, ci dorinţa de a te dezvolta şi de a afla permanent lucruri noi! Pentru acest job poţi aplica aici: http://shorturl.at/rELMO .