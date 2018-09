Şcoala de Arte a prezentat spectacolul de deschidere a anului şcolar 2018-2019

Ieri după-amiază studioul de balet al Şcolii de Arte Satu Mare, gazdă tradiţională a spectacolelor de mai mare amploare ale cursanţilor şcolii, a devenit arhiplin de elevi, părinţi şi prieteni veniţi să marcheze primul moment al unui nou an şcolar al acestei instituţii pe care am putea-o numi vocaţională.

În noul an şcolar 2018-2019 sunt înscrişi 580 de cursanţi, din care 160 în primul an de studiu, ceilalţi continuând studii deja începute. Cea mai numeroasă clasă este cea de balet, al cărei spectacol anual din primăvară a devenit un eveniment în sine, aproape monden. 120 de copii, aproape numai fete, se pregătesc sub conducerea coregrafei Gabriela Tănase.

S-au mai format o clasă de arte plastice şi design vestimentar, câte una de vioară şi instrumente de suflat, 2 de actorie (română şi maghiară), 3 de chitară, 4 de canto (muzică clasică, uşoară şi populară) şi 5 de pian, ne informează directorul Florin Pop.

În această toamnă (la mijlocul lui noiembrie) vor avea loc Zilele Şcolii, cu manifestări timp de o săptămână, iar la finalul acestora se va desfăşura Festivalul-concurs ”Muzica Inimii Mele”, ediţia a XII-a.

Revenind la programul spectacolului de început de an şcolar, el a fost deschis de Rais Lazăr (elev al profesoarei Maria Varga) cu Canonul lui Pacheibel şi un menuet de Haendel. Au urmat: Ariana Petrenciu (prof. Gema Marian) – menuet de Robert de Visee, Titus Tocaci (prof. Cecilia Mare – ”Cavaleresca” de Burgmüller, Paula Mâzgărean (prof. Sallai Laszlo) – o piesă clasică, Maroscsak Daniel şi Bekes Marta (prof. Kovacs Eva) – un moment teatral, Horea Dimofte (prof. Vasile Chioran) – ”Când era maica-ntro lune” şi ”Mândre-s horile chiorene”, Mario Mureşan (prof. Budean-Mihaly Judit) – un vals, Propszt Karola (prof. Kuki Zsolt) – o melodie din filmul ”Amelie”, Bogdan Bota (prof. Cristian Totpati) – suită instrumentală la taragot, Pfeifer Melany (prof. Călin Keresztes) – o melodie maghiară, Tatar Zsuzsa (pregătită de prof. Kovacs Eva, a ajuns studentă la actorie la Cluj) – o poezie, Denisa Ciulean (prof. Răzvan Pap) – ”Scared to be lonely”. Spectacolul a fost încheiat de Raluca Dumitru, cunoscuta elevă a profesorului Călin Keresztes.

Le dorim elevilor şi dascălilor mult succes în noul an şi multe bucurii artistice.