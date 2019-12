Școala de Arte a încheiat anul cu un spectacol de Crăciun

Vineri, 20 decembrie, spre seară, studioul de balet al Școlii de Arte Satu Mare a găzduit tradiționalul spectacol de Crăciun al elevilor instituției, în care au evoluat cursanți de la clasele muzicale și teatrale. Programul a cuprins momente specifice sărbătorii și a fost unul foarte bogat.

Au evoluat astfel următorii elevi: Ardelean Bogdan, Hotca Daria, Havrincea Patrick, Acs Alexia, Bota Rebeca – ”Vine Crăciunul” (prof. Carol Erdős); Mátécsa Bernadette – ”Rondo” și ”Colinde maghiare” (prof. Varga Maria): Pop Matei, Varan Maria, Nagy Juhasz Kevin – ”Noapte de vis’’ și ”Jingle bells’’ (prof. Sallai László): Pop Denisa, Pop Carina – ”Colind la 4 mâini” (prof. Mare Cecilia); Pop Selia- ”Steaua sus răsare’’ (prof. Brodi Adrian); Szabo Thalmeiner Balázs – ”Menuett” și ”Stille nacht” (prof. Csendes Judit); Pop Matei – ”A venit, a venit iarna’’ (prof. Sallai László): Gabriel Andreica – ”În noaptea asta minunată” – Kuki Zsolt: Vasil Mina şi Vasil Luca – ”Steaua sus răsare” (prof. Budean Mihály Judit): Nagy Juhasz Kevin – ”Menybol az angyal” (prof. Sallai László); Leitner Gerlinde, Papp Szandi, Kárpinszki Zsofia, Pollák Ilka, Szabó Szintia, Szücs Alexandra – ”Angyalmanó” (prof. Kovács Éva): Dohi Patrick ”În zori de zi’’ și ”De ce nu mai vii’’ (prof. Pomian Gabriela): Molnar Sara, Iles Pamela – ”Un altfel de colind” (prof. Pap Beata, Pap Răzvan); Gábor Enők – ”Ding dong merrily on high” (prof. Kuki Zsolt): Varan Maria – ”Jingle bells rock” (prof. Sallai László); Chindriş Mădălina, Chindriş Alessio, Vasile Cristina, Botiş Larisa – ”Un moment de fabule’’ (prof. Carol Erdős), Stutcz Mark – ”The Christmas song” (prof. Budean Mihály Judit); Satmari Sânziana- ”Have yourself a Merry little Christmas” (prof. Keresztes Călin); Mândruț Miruna – ”Când fost-a prunc micuţ Isus” (prof. Chiorean Vasile): Horea Dimofte – ”Din Raiul cel luminos” (prof. Chiorean Vasile); Andrei Mustea – ”Santa Claus is coming to town” (prof. Totpati Cristian).

”Am avut un an bun, plin de activități culturale, zeci de spectacole și expoziții, participări la festivaluri și concursuri naționale și internaționale, emisiuni televizate. Felicitări cursanților și profesorilor școlii și mulțumiri tuturor celor care au fost alături de noi in acest an. Vă dorim sărbători fericite alături de cei dragi!”, a transmis managerul Mircea Deac. Le dorim și noi vacanță plăcută și multă inspirație în anul care vine.