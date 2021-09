Schlierenzauer se retrage din ski jumping

Pasionaţii de săriturilor cu schiurile, în special ai austriecilor, au primit marţi o veste tristă. Gregor Schlierenzauer şi-a anunţat retragerea din activitate. Astfel, deţinătorul recordului de victorii în Cupa Mondială şi-a pus schiurile în cui, după ce în ultima vreme a evoluat slab sau a fost de multe ori accidentat.

“Ca sportiv profesionist am avut urcuşuri şi coborâşuri, timp de 15 ani. Când mă uit înapoi, văd perioade care m-au dus la limită. Am avut o experienţă foarte frumoasă în săriturile cu schiurile. Ultimele luni au fost o provocare pentru mine, într-un mod pozitiv. Din cauza accidentării, am avut mai mult timp să mă gândesc ce voi face şi consider că decizia a fost una uşoară, care a venit la momentul potrivit”, a spus pe blogul său austriacul.