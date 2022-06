Schimbările climatice, dezbătute la Conferinţa Anuală a Societăţii de Geografie din România

Conferinţa Anuală a Societăţii de Geografie din România, pentru geograful sătmărean, profesor doctor Daniel Nicuşor Sanislai, actual inspector şcolar, este nu doar o prezentare la diferitele ediţii ci şi o responsabilitate în caliatate de vicepreşedinte ştiinţific al Filialei SGR din Satu Mare.

Astfel, zilele trecute, în perioada 2-5 iunie 2022, a avut loc la Focşani, Conferinţa Anuală a Societăţii de Geografie din România cu tema „Perspective geografice în contextul schimbărilor globale”, fiind a 12-a ediţie consecutivă la care profesorul a participat, prezentând lucrarea – „Abordarea la clasă a problematicii de mediu în contextul actual al schimbărilor climatice. Suport educaţional pentru elevi şi cadre didactice”, tema fiind înscrisă la secţiunea de didactică din cadrul conferinţei.

Astfel, principalele idei menţionate în rezumatul lucrării au inclus abordări ale problematicii de mediu în contextul actual al schimbărilor climatice.

„Fără geografie, educaţia pentru mediu (incluzând problematica schimbărilor climatice) şi cea pentru dezvoltare durabilă este imposibil de realizat într-o manieră eficientă şi realistă în contextul actual. Astfel, cadrele didactice împreună cu elevii, pot participa la activităţi, aducând acestora din urmă foarte multe cunoştinţe, abilităţi, competenţe şi deprinderi unice, esenţiale pentru susţinerea educaţiei pentru mediu, dintre care:

– înţelegerea mediului atât ca întreg, cât şi pe componente, lucru esenţial pentru a-i cunoaşte structura şi modul de funcţionare>

– cunoaşterea mediului la diferite scări spaţiale (de la local, până la global) fapt ce ajută la înţelegerea diferenţelor şi asemănărilor dintre diferite regiuni ale globului şi a complexităţii impactului societăţii umane asupra mediului>

– cunoaşterea mediului la diferite scări temporale (trecut, prezent şi viitor) fapt ce ajută la înţelegerea consecinţelor transformărilor trecute ale mediului, intervenţiilor existente şi de ameninţările viitoare>

– capacitatea de a corela cunoştinţe provenite din diferite discipline şi de a le conecta cu realităţile societale, ce oferă geografiei rolul de integrator şi creator de realităţi>

– abilitatea de a utiliza cunoştinţe abstracte şi de a le valorifica în lumea reală, ce susţine valenţa practică a geografiei, relaţionată cu activităţile în aer liber care se doresc a fi promovate în suport>

– capacitatea de a înţelege realităţile din jur, esenţială pentru a dezvolta acţiuni orientate spre prevenirea, adaptarea, controlul şi/sau monitorizarea realităţilor naturale, sociale şi economice, dar şi a provocărilor de mediu>

– dezvoltarea şi promovarea unor valori şi abordări sănătoase, rezultate din înţelegerea relaţiei directe cu mediul>

– înţelegerea consecinţelor comportamentelor proprii şi ale celor din jur asupra mediului>

– dezvoltarea capacităţii critice de a analiza variante alternative legate de provocările de mediu”.

168 de participanţi

La această ediţie a conferinţei, a fost înscrisă şi doamna profesor Nicoleta Piţig, tot inspector şcolar, care, împreună cu profesorul dr. Daniel Nicuşor Sanislai şi doamna profesor Rodica Kerekes, în urmă cu trei ani, au fost principalii organizatori ai Conferinţei Anuale Naţionale a Societăţii de Geografie din România, desfăşurată la noi, la Satu Mare, pentru care şi azi, colegii acestora, profesori de geografie din ţară mulţumesc pentru reuşita comitetului organizatoric de la Satu Mare.

Ediţia din acest an a avut un număr de 168 de participanţi înscrişi cu diferite lucrări, profesori de geografie atât din mediul preuniversitar cât şi din mediul universitar plus câţiva invitaţi din străinătate, a cuprins 4 zile pline de studiu şi cercetare geografică, plus trei aplicaţii de teren desfăşurate pe diferite trasee şi puncte geografice – „Pe urmele savantului Simion Mehedinţi”, Caracteristici geografice şi particularităţi istorice ale Vrancei> „Particularităţile geografice ale sectorului subcarpatic al Milcovului”> „Tur ghidat în aria centrală a Municipiului Focşani.