Schimbări în conducerea Teatrului de Nord

În cursul zilei de luni a fost schimbată echipa de conducere a Teatrului de Nord din Satu Mare, odată cu încetarea mandatului de manager al lui Vasile Țăran, care conducea instituția de patru ani, dar primise note slabe la ultima evaluare. Până la organizarea unui nou concurs, interimatul funcției va fi asigurat de directorul administrativ Stier Peter, care a mai fost manager al Teatrului de Nord în perioada 2008-2012.

De asemenea, secția română are un nou director artistic, regizorul Ovidiu Caița, care îl înlocuiește pe Andrei Mihalache. Ovidiu Caița are 41 de ani și a absolvit în 2003 Facultatea de Teatru și Televiziune a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, secția regie teatru, din acel an activând la Teatrul de Nord. Promotor al teatrului modern, Caița a regizat în stagiunea încheiată recent spectacolul ”Cabinierul”.