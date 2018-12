Schimbări după Centenar

Mai este sau nu Liviu Dragnea preşedinte al Camerei Deputaţilor? Deputatul Eugen Tomac, preşedinte al PMP, a anunţat de la tribuna la care urcă deputaţii că, potrivit votului, Liviu Dragnea a fost destituit din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Cu zâmbetul pe buze, Liviu Dragnea a infirmat ştirea-bombă. Nu a fost întrunit cvorumul.

Şedinţa a fost nestatutară. Preşedintele Klaus Iohannis a comentat evenimentul spunând că merită reluată încercarea. Prin urmare recunoaşte că Liviu Dragnea este în continuare preşedinte al Camerei.

După 1 decembrie 1918 lumea s-a schimbat radical. istoria a luat-o în altă direcţie. S-au fondat state noi, unele mai mari, altele restrânse între graniţele etnice.

După Centenar se pare că nu se schimbă nimic. Clasa politică şi-a reluat obiceiurile. Şi totuşi, pot fi observate câteva schimbări, cel puţin în plan internaţional. UDMR şi-a prezentat proiectul pentru autonomia specială în judeţele cu populaţie maghiară semnificativă. Preşedintele Klaus Iohannis a lansat programul „România Educată.” Cu precizarea că nu este programul său electoral. Propune acest program spre dezbatere publică. Vom vedea ce ecou va avea.

Premierul Viorica Dăncilă a înregistrat o mare victorie la Bruxelles. Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, a declarat în mod oficial că a constatat că România este pregătită pentru preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Cu această ocazie a anunţat că România va fi primită în Spaţiul Schengen în 2019.

În plină conferinţă de presă, preşedintele Juncker, ca un adevărat cavaler luxemburghez, a ştampilat înţelegerea cu o pupătură de mână. Da, Jean-Claude Juncker i-a pupat mâna doamnei Viorica Dăncilă.

Aparent, preşedintele Klaus Iohannis a înregistrat un mare eşec. Cu câteva zile înainte, într-un interviu acordat unui ziar din Austria, critica guvernul Dăncilă afirmând că nu este pregătit să preia preşedinţia Comisiei Uniunii Europene.

De fapt a fost o preocupare constantă a preşedintelui Iohannis, iar datorită unor afirmaţii făcute în ultima vreme Finlanda s-a oferit să preia preşedinţia rotativă în locul României.

Acum situaţia s-a clarificat. România este pregătită pentru preşedinţie. Are şi norocul de a-i fi revenit rândul în campania electorală pentru Parlamentul European. Va fi un spectacol pe cinste. Partidele din întreaga Uniune Europeană vor fi în campanie electorală. În plus, 2019 este un dublu an electoral. În luna mai vor fi alegeri europene, iar în toamnă alegeri prezidenţiale. Va fi un an plin. Surprizele se vor ţine lanţ.

Aşadar, câte ceva s-a schimbat după Centenar. Şi schimbările vor continua. România, ne place sau nu, se află la o răscruce. Până la urmă certurile, disputele pe diverse teme, conduc la soluţii neaşteptate. Lupta dintre partide ar fi suportabilă dacă s-ar duce în mod civilizat, cu argumente.

Din păcate, capacitatea intelectuală redusă, lipsa de cultură, fac din majoritatea demnitarilor de azi o masă amorfă, lipsită de strălucire şi sclipiri de inteligenţă. Intervenţiile grosiere, lupta oarbă pentru putere şi influenţă, interesele meschine de partid fac din scena politică mai mult un circ decât un forum de dezbatere publică.

Dar cu toate acestea lumea merge înainte şi, mai devreme sau mai târziu, ne vom sincroniza cu ţările civilizate din Europa. Ne vom sincroniza chiar şi ca mod de a reacţiona la deciziile nepopulare ale guvernelor. La urma urmei, de ce nu ar apărea şi la noi „Vestele galbene” ca şi în Franţa?