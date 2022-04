Schimb de experienţă a cadrelor didactice de la Şcoala “Octavian Goga” în cadrul unui proiect Erasmus în Spania

Ca urmare a ridicării restricţiilor generate de pandemia COVID-19, Şcoala Gimnazială “Octavian Goga” din Satu Mare va relua activităţile prevăzute a se desfăşura în cuprinsul proiectului “Erasmus+” ca urmare a eligibilităţii acestei instituţii, la finele anului 2020, ca parte a acestui program.

Sub numele de “If you harm the environment you will be harmed”, alături de alte patru şcoli partenere, Gymnazium Dobruska din Cehia, Colegio La Magdalena din Spania, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli din Polonia, respectiv Ali Nihad Tarlan Ilkokulu din Turcia, proiectul, iniţiat de directoarea şcolii aplicante, prof. Corina Chindriş (foto principal), manager de proiect şi prof. Aurel Scridon, coordonator proiect, are ca principale obiective conştientizarea şi implementarea unor serii de activităţi privitoare la una dintre cele mai ardente problematici ce preocupă umanitatea ultimelor decenii, cea a mediului. Astfel, pornind de la efectuarea unei analize obiective asupra politicilor şi situaţiilor actuale legate de managementul deşeurilor din cele cinci ţări incluse în proiect, se are în vedere identificarea aspectelor comune care să genereze elaborarea unei metodologii consensuale ce presupune derularea mai multor activităţi privitoare la evitarea consumului excesiv, reciclarea materialelor prin transformarea acestora în obiecte utile sau estetice, reducerea deşeurilor, reutilizarea obiectelor existente etc., obiectivul final acestei colaborări concretizându-se în redactarea unui ghid ce va avea în vedere gestionarea deşeurilor în şcoli şi la nivel comunitar, care va sta la baza creării unui sistem eficient de management ecologic al deşeurilor, ce poate fi extins, prin colaborarea cu ONG-urile de profil şi cu organele de decizie municipale, la nivelul tuturor instituţiilor de învăţământ din oraş.

Derularea efectivă a proiectului presupune participarea a nouăzeci şi şase de cursanţi, câte douăzeci şi patru de persoane din fiecare ţară participantă, în cadrul a patru întâlniri internaţionale (Dobruška – Cehia, Istanbul – Turcia, Castellón – Spania, Nowa Sól – Polonia şi Satu Mare – România), la mai multe activităţi de formare în comun a personalului ce urmează să pună în practică politicile de mediu prevăzute a se derula la nivelul fiecărei instituţii implicate în acest program pe parcursul a treizeci şi şase de luni.

Cu o întârziere de un an, ca urmare a indisponibilităţii de a călători dincolo de graniţele ţării, generată de pandemie, până la această oră a fost efectuată, în Dobruška, Cehia, o întâlnire preliminară a coordonatorilor de proiect din fiecare ţară, fiind discutate, cu această ocazie, politicile de gestionare a deşeurilor de la nivelul comunităţilor din cadrul cărora fac parte instituţiile şcolare angrenate în proiect, statistici, legi şi acte de reglementare a problematicilor de mediu emise de forurile competente la nivel local, regional sau naţional.

Următoarea întâlnire, la finalul lunii mai

Următoarea întâlnire, prevăzută a se desfăşura la finalul lunii mai a acestui an, la Castellón, Spania, la care vor participa cadre didactice şi elevi ai Şcolii Gimnaziale “Octavian Goga” din Satu Mare, are în vedere o serie de dezbateri privitoare la reducerea efectelor asupra mediului ca urmare a metodelor defectuoase de eliminare a deşeurilor, urmată de alte trei reuniuni, la Istanbul, Turcia, Nowa Sól, Polonia şi Satu Mare, ce au ca obiect iniţierea unor campanii de promovare a reutilizării materialelor, descoperirea principalelor surse generatoare de deşeuri şi implementarea unor sisteme eficiente de management al acestora la nivelul şcolilor.

Cadrul teoretic şi practic al proiectului vizează depistarea celor sensibili la problematicile de mediu, formarea lor în spiritul acestora prin responsabilizare, construind, astfel, la nivelul comunităţii, o cultură ce are în centrul ei preocuparea pentru dezvoltarea durabilă a economiei fără a acţiona distructiv asupra naturii, a atmosferei, din ce în ce mai puţin respirabile, a climei ce pare a fi ieşit din tiparele consacrate de secole.

În plus, proiectul va aduce beneficii la toate nivelurile, atât pentru partenerii cu experienţă anterioară Erasmus+, în acest caz continuând să fie promovată dimensiunea internaţională a acestor instituţii de învăţământ, prin utilizarea platformelor de eTwinning putând fi identificate noi oportunităţi de colaborare având în centrul lor politicile de mediu, cât şi pentru partenerii neexperimentaţi (categorie din care face parte, deocamdată, şi şcoala noastră, fiind la primul ei proiect Erasmus+), care au posibilitatea de a-şi creşte capacitatea de a dezvolta un astfel de proiect, îmbunătăţindu-şi abilităţile de gestionare a schimburilor de experienţă, crescând nivelul de mobilitate a elevilor şi a cadrelor didactice, îmbunătăţind, în acest fel, calitatea vieţii în spaţiul în care trăim şi ne desfăşurăm activitatea.

Mai mult, aceste schimbări produse la nivel atitudinal atât în rândul elevilor, cât şi în rândul celorlalţi membrii ai comunităţii, prin contaminare, vor determina modificări la nivel comportamental pe termen mediu şi lung, cu implicaţii în ridicarea standardului de viaţă la nivel comunitar, şcoala reconfirmându-şi, dacă mai este necesar, rolul cheie în educarea generaţiilor viitoare de adulţi.

