Scarlett Johansson şi Disney au ajuns la o înţelegere

Scarlett Johansson şi Disney au ajuns la o înţelegere în procesul intentat de actriţă privind lansarea „Black Widow”.

Johansson acuza studioul că a sabotat lansarea în cinematografe a lungmetrajului pentru a sprijini platforma online Disney Plus. Termenii înţelegerii nu au fost dezvăluiţi, scrie Variety. Johansson ceruse studioului compensaţii în valoare de 50 de milioane de dolari. „Sunt fericită că am rezolvat neînţelegerile noastre cu Disney”, a transmis joi seară actriţa într-un comunicat. „Sunt incredibil de mândră de munca pe care am făcut-o împreună de-a lungul anilor şi mi-a plăcut mult relaţia mea creativă cu echipa. Sunt nerăbdătoare să continui colaborarea noastră în viitor”. Alan Bergman, preşedintele Disney Studios Content, a spus, la rândul său, că este încântat că disputa a fost rezolvată.

„Sunt foarte mulţumit că am putut să ajungem la un acord comun cu Scarlett Johansson privind «Black Widow». Apreciem contribuţia ei la Marvel Cinematic Universe şi suntem nerăbdători să lucrăm la mai multe proiecte, inclusiv «Tower of Terror» al Disney”, a spus el. Johansson a acuzat Disney că nu şi-a ţinut promisiunea de a organiza o lansare tradiţională în sălile de cinema pentru „Black Widow” şi a ales una hibrid, cuprinzând Disney Plus.

În proces era susţinut că actriţa a pierdut zeci de milioane de dolari din bonusurile prevăzute din box office. Disney a răspuns dur, spunând că Johansson a fost insensibilă la efectele globale prelungite ale pandemiei de Covid-19 şi a dezvăluit că ea primise deja 20 de milioane de dolari pentru acest proiect. „Black Widow” trebuia să fie lansat pe 1 mai 2020, dar premiera a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei. În luna martie a acestui an, Disney a anunţat că va lansa filmul simultan în săli şi via Premier Access pe Disney Plus, pe 9 iulie, permiţând abonaţilor să îl vizioneze contra sumei de 30 de dolari.

Lungmetrajul a generat încasări de 80 de milioane de dolari în cinematografe, în primul weekend, o sumă bună pentru perioada pe care o traversăm, dar mult sub standardele Marvel de dinainte de pandemie. În august, Disney a dezvăluit că „Black Widow” a adunat 125 de milioane de dolari din streaming, pe lângă cele 367 de milioane de dolari în box office. Scarlett Johansson a susţinut că lansarea online a canibalizat încasările obţinute din săli şi a încălcat contractul pe care îl avea semnat cu Disney. Disney a lansat mai multe filme în acest format hibrid, inclusiv „Jungle Cruise” şi „Cruella”. Warner Bros., care şi-a lansat tot catalogul din 2021 pe acelaşi model, a plătit sume importante pentru a-şi despăgubi starurile pentru veniturile suplimentare pierdute.