“Scapin” în maniera lui Bocsardi: simplitatea burlescului rafinat

Regizorul Bocsardi Laszlo şi-a făcut un renume în teatrul românesc prin reinterpretarea clasicilor într-un fel foarte personal, ireverent, baroc şi stimulator până la extrem pentru actori. El nu se dezminte nici cu cea mai recentă producţie a sa: “Scapin”, după Moliére, cu Trupa Harag Gyorgy de la Teatrul de Nord.

Bocsardi şi-a adus o întreagă echipă de producţie de la Teatrul “Tamasi Aron” din Sf. Gheorghe, unde montează de peste 15 ani, şi a livrat un spectacol pe care l-am numi esenţializat. Toată maniera sa binecunoscută s-a concentrat într-un spaţiu de joc extrem de simplu, din care nu putea lipsi peretele mobil (o marcă Bocsardi), amenajat de Bartha Jozsef. Pe cât de dezlănţuit a fost superbul “Alice” văzut în festival anul trecut, pe atât de întors spre rădăcinile comediei clasice a fost acest “Scapin”, pe textul omului care a dat naştere legendarei şcoli franceze de comedie: Jean-Baptiste Poquelin, zis Moliére.

De-a râsu-plânsu

Piesa a avut premiera în 1671 şi figura ingeniosului valet Scapin a inspirat o sumedenie de personaje similare autorilor mai târzii: Truffaldino din “Slugă la doi stăpâni” de Goldoni (în 1746) şi Figaro al lui Beaumarchais (trei decenii mai târziu) descind direct din acest “fourbe” mereu gata să inventeze ceva ca să-şi ajute stăpânii şi să-i iasă şi lui ceva profit.

Scapin al lui Moliére capătă la Bocsardi o nuanţă tragică. Oricât bine ar fi făcut prin maşinaţiunile cu care îi tapeazâ pe Argante şi Geronte de bani pentru fericirea fiilor acestora (şi neştiutelor fiice), nimeni nu e gata să-i recunoască meritele, într-atât i-a jucat pe degete cum a vrut. Scapin se trezeşte singur, dar cântecul lui final, intonat la trompetă, pare serenada unui înger păzitor, dublată de un zâmbet în care satisfacţia renghiului bine făcut e dublată de o notă de compasiune, îndrăznim să spunem, aproape cristică. Finalul spectacolului lui Bocsardi duce comedia într-un registru mai grav şi provoacă la o meditaţie despre valoarea recunoştinţei. Nu e viaţa asta omenească un joc de-a râsu-plânsu?

Sigur, până la final ne distrăm copios. Râdem, glumim, dar la o adică Moliére, prin satira lui, a pus bazele unui etos care va duce peste un veac la Revoluţia Franceză şi va schimba istoria întregii lumi. Vechea vorbă latină “Ridendo castigat mores” (Râzând îndreptăm moravurile) şi-a găsit împlinirea deplină în acest caz.

Rapsodie în violet şi verde

Neapărat trebuie s-o felicităm pe costumiera Kiss Zsuzsanna, care aduce o dimensiune cromatică izbitoare în duelul celor două familii (a lui Argante e echipată într-un violet roşiatic, a lui Geronte în verde) şi îi dă lui Scapin o costumaţie de un colorit rocambolesc, care are un efect de amplificare a jocului strâns, serios, aproape scrâşnit şi mânios, pe care regizorul îl impune actriţei Marko Eszter.

Da, la Bocsardi eroul este o femeie, şi asta schimbă multe în dinamica inclusiv erotică a piesei. “La donna nasce scaltra” (Femeia se naşte parşivă), spune d-na Quickly în “Falstaff”, opera lui Verdi. Şi asta deschide un nou nivel al comicului. În fond acest Scapin e cumva androgin, deci deasupra fojgăielii din care toţi încearcă să scape cu ajutorul lui. Şi toţi par caricaturi în jurul lui. Începând cu cei doi taţi, aproape istericul Argante (jucat cu mult aplomb de Bodea-Gal Tibor) şi senilul arogant Geronte (foarte bună compoziţia lui Nagy Csongor Zsolt). Iar păcatele taţilor îi apasă pe fii: Oronte (Dioszegi Attila) are multe pasaje în fortissimo, iar Leandre (Orban Zsolt) e atât de speriat încât pare că se face tot mai mic. Fetele-s şi ele schiţe caracteriale: Hyacinthe o vampă (Budizsa Evelyn), Zerbinette o bombă sexy (Moldovan Blanka), iar raportul de prietenie şi rivalitate dintre ele aduce un plus de savoare. Rappert-Vencz Gabor continuă seria rolurilor de forţă în atleticul Sylvestre, iar Zakany Mihaly este o pată de alb în acest spectacol policrom, în rolul doicii. O apariţie scurtă are Budai Jozsef.

Peretele mobil aduce şi scoate personaje din scenă, creând două planuri distincte, dar uneori jocul se întinde prin toată sala, inclusiv la balcoane. Este o comedie totală, creată cu mijloace actoriceşti simple şi cu imagini scenice foarte creative, iar Marko Eszter e liantul care ţine totul legat. Rafinamentul burlesc atins de Bocsardi ne face să ne dorim un “Falstaff” în regia lui, cândva.