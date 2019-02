Scandal în parlament. Opoziţia acuză PSD că sabotează iniţiativa ‘Fără penali în funţii publice”

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache şi noul chestor, deputatul PSD Cătălin Rădulescu sunt acuzaţi Raluca Turcan şi Dan Barna că vor să saboteze iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”.

„Sabotarea Iniţiativei Fără penali, iniţiativa pentru care 1 milion de români au acordat o semnătură continuă în Parlamentul României. Astăzi am văzut în Biroul Permanent pe cei doi colegi ai mei (…) am asistat la o încercare a dl. Cătălin Rădulescu, condamnat penal, care a fost promovat PSD în funcţia de chestor al Biroului Permanent al Camera Deputaţilor, care alături de Florin Iordache, autorul OUG 13, încearcă să blocheze transmiterea Iniţiativei Fără Penali la CCR, aşa cum cere legea, intenţionând să trimită la Parchetul general această iniţiativă, sugerând că secretariatul general, în cele aproape 5 luni în care iniţiativa a fost blocată de Liviu Dragnea la copiator, ar fi constat neconcordanţe la semnături”, a declarat preşedintele USR Dan Barna, citat de Mediafax.

Liderul deputaţilor PNL Raluca Turcan precizat că apărătorul infractiorilor plus infractorul au sesizat organele judecătoreşti cu privire la iniţiativa cetăţenească fără penali în funcţii publice.

„Apărătorul unui dublu infractor pe nume Liviu Dragnea şi apărătorul pe nume Florin Iordache au făcut o plângere penală şi au sesizat instituţiile statului cu referire la iniţiativa cetăţenească fără penali în funcţii publice. Cu alte cuvine, apărătorul infractiorilor plus infractorul au sesizat organele judecătoreşti cu privire la iniţiativa cetăţenească fără penali în funcţii publice, o iniţiativă pe care şi eu şi colegi din PNL am semnat-o şi am asumat-o.(…) Astăzi, prin această decizie a conducerii Camerei Deputaţilor de a arunca în derizoriu iniţiativa fără penali în funcţii publice arată ce s-ar întâmpla exact dacă instituţiile din justiţie ar ajunge să fie conduse de către oamenii politici ai celor din PSD şi ALDE”, a precizat Turcan.

În 21 septembrie2018, USR a depus la Parlament a doua tranşă de semnături pentru iniţiativa Fără penali în funcţii publice, peste 780.000, îndeplinind astfel condiţiile impuse de lege pentru declanşarea referendumului, respectiv 500.000 de semnături din 21 de judeţe.