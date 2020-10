Scandal cu lista consilierilor generali PSD de la Bucureşti

Conducerea PSD vrea să „cureţe” lista de consilieri generali din Bucureşti, după ce pe listă au fost puşi candidaţi controversaţi precum Petre Roman, Anghel Iordănescu sau Mitică Dragomir.

Petre Roman a anunţat că renunţă la mandatul de consilier general obţinut la alegerile din 27 septembrie, iar acelaşi lucru îl vor face şi Anghel Iordănescu, Daniel Pancu şi Cornel Dinu, susţin surse din partid. Dumitru Dragomir a anunţat însă că nu va renunţa la mandatul de consilier pentru că a fost „ales de popor”.

„Voi fi consilier general. Am dat cazier, am completat tot ce trebuie, am făcut şedinţa… Eu nu renunţ. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul”, a declarat, joi, pentru Mediafax, Dumitru Dragomir.

Surse din PSD susţin că la discuţiile care ar urma să aibă loc vineri între conducerea partidului şi organizaţia PSD Bucureşti va fi abordat şi subiectul consilierilor generali promovaţi de Gabriela Firea pe lista PSD. Una dintre soluţiile luate în calcul pentru a forţa îndepărtarea lui Dumitru Dragomir de pe lista de consilieri este excluderea sa din partid.

Potrivit Codului Administrativ, „pierderea calităţii de membru al partidului politic” duce la pierderea mandatului de consilier. Liderii partidului speră însă că discuţiile de vineri cu organizaţia PSD Bucureşti vor clarifica situaţia lui Dragomir.