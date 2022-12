Scăderi drastice la preţurile motorinei şi benzinei

Luna cadourilor vine cu veşti bune pentru proprietarii de maşini.

Potrivit datelor furnizate de site-ul peco-online, preţul combustibilului a scăzut destul de mult în ultima perioadă.

Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina a scazut cu 14.1%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 51.0 lei mai putin decat in urma cu 30 de zile.

In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru s-a diminuat cu 14.5%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 62.0 lei mai putin decat in urma cu 30 de zile.

In aceasta perioada Romania se afla pe locul al 5-lea in Uniunea Europeana in topul tarilor cu cea mai ieftina benzina, dupa Bulgaria, Ungaria, Malta, Polonia. In cazul motorinei, tara noastra este situata pe locul 9 intre statele Uniunii Europene in ceea ce priveste cel mai mic pret la acest tip de combustibil, dupa Bulgaria, Cehia, Ungaria, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia.