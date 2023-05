Sătui de străinătate, oşenii încep să se întoarcă acasă definitiv

Zilele trecute a fost vehiculată, în spaţiul public, o informaţie potrivit căreia în Ţara Oaşului ar fi sute de case de vânzare, aproximativ 700 la număr, iar la Aliceni sunt mai multe gospodării date în grijă la primărie. Informaţia a fost contrazisă însă, de toţi primarii contactaţi, dar în primul rând de prim-gospodarul comunei Târşolţ, care a fost contrariat de acest zvon.

Am sunat edili din mai multe comune din Ţara Oaşului, aşa cum este şi firesc, pentru a se putea oferi cititorilor noştri o informaţie cât mai completă şi verificată. Este vorba despre Grigore Pop, aşa cum am menţionat mai sus, Ioan Irime, din unitatea administrativ-teritorială Turţ, Florin Dumitru Ionici din comuna Cămărzana şi Ioan Ciuta din Gherţa Mică. Toţi cei amintiţi au precizat, la unison, acelaşi lucru: nu este adevărat că oşenii ar dori să-şi vândă casele, ci dimpotrivă. Şi le reabilitează, şi le renovează, mai schimbă câte ceva la ele, dar se întorc acasă de câteva ori pe an, dacă este nevoie, pentru a le menţine în bună stare.

De asemenea, unii edili au menţionat faptul că localnicii se întorc acasă, fiind sătui de străinătate, mai ales după ce au reuşit să-şi asigure un trai decent în localităţile de origine. Mai trebuie menţionat faptul că aceştia au reuşit să î;i deschidă propriile afaceri, sau au preferat să lucreze în domeniul construcţiilor, la fel cum făceau când erau plecaţi peste hotare. În unele comune, oşenii reuşesc să îşi asigure traiul de zi cu zi din agricultură, sau creşterea animalelor.

Opinii ale primarilor

În rândurile care urmează, redăm opiniile primarilor anterior menţionaţi.

Grigore Pop, prim-gospodarul comunei Târşolţ: „La Aliceni, la ora actuală nu este nicio casă de vânzare. Nici măcar una. Dacă ar fi aici vreo casă de vânzare, cred că s-ar vinde ca pâinea caldă. Nu se construieşte ca mai demult, dar tot se construieşte.

În Târşolţ s-a vândut o casă acum ceva timp şi mai este o locuinţă, dar nu cred asta sută la sută. Pot să vă spun că un localnic a mai avut o tentativă, dar s-a răzgândit. Case de vânzare, de exemplu ştiu că sunt în Bixad. La un moment dat, se auzea că sunt vreo 40, dar în Negreşti erau la un moment dat, sute de case. Numai la principală, pe Victoriei, erau sute de case scoase la vânzare, ştiu că eu am văzut. Dar acum lucrurile s-au schimbat. Oricum, acum casele sunt mai ieftine în Negreşti ca în Târşolţ.

La noi, în Târşolţ, adevărul este că nu se construieşte ca mai demult, dar nici nu se vinde. Ei doar modifică, reabilitează, reamenajează, dar nu vând. La Aliceni, numerele de casă merg până la 120 şi ceva şi sunt 150 de fumuri.

Acasă nu sunt foarte mulţi oşeni. Acesta-i adevărul. Dar vin foarte des acasă, mai ales acum de când sunt zboruri pentru Anglia şi Franţa, se întorc des, pentru că le este mult mai uşor. Vin acasă, î;i mai lucrează terenurile, nu neapărat să câştige ceva, doar cât să le întreţină, cât de cât”, a declarat primarul Grigore Pop, din comuna Târşolţ.

Ioan Irime, edilul comunei Turţ: „Astea-s numai poveşti. Într-adevăr îs plecaţi mulţi. Din Racşa, din Bixad într-adevăr sunt plecaţi mulţi, dar nu ştiu eu de ce se întâmplă concret în celelalte comune. Îmi mai spun colegii din celelalte UAT-uri, dar în Turţ şi satele aparţinătoare nu este vorba de aşa ceva. La noi încă oamenii îşi aranjează casele, investesc în ele, pentru că se gândesc să revină acasă.

Chiar pot spune că aici se construieşte. Nu vă povestesc de ceea ce este în alte comune, ci mă refer doar la unitatea administrativ teritorială Turţ. De aici pot să vă spun că sunt firme care au fost înfiinţate din perioada pandemiei şi încă funcţionează foarte bine. Care nu au deschis ceva şi au ales să rămână acasă, toţi lucrează. Sunt multe echipe bune care fac treabă. Aici mă refer, desigur, inclusiv şi la cetăţeni din Turţ Băi şi din Gherţa Mare.

Se poate spune că este vorba despre acelaşi trend. Merg în străinătate, dar încă construiesc, ca să-si facă aici. La noi îşi ridică locuinţe, şi le modernizează. Nici pomeneală să vândă masiv ori să se mute definitiv dincolo”, a explicat Ioan Irime, primarul din Turţ.

Florin Dumitru Ionici, prim-gospodarul comunei Cămărzana: „În Cămărzana, de exemplu nu se vinde nicio casă. Şi dacă totuşi, dacă la un moment dat se vindea ceva, atunci era vorba de nişte valori mai mari ca în municipiu. Toţi îşi modernizează locuinţele, nici unul nu vrea să vândă. Dacă de exemplu, se oferă o sumă mare pentru o casă, atunci da. Omul o dă. Dar nu sunt scoase casele la vânzare, pentru că oamenii nu intenţionează să se întoarcă. Nu există aşa ceva. La fel este în Târşolţ, la fel e în Bixad. E una că sunt plecaţi în străinătate, dar nu îşi vând imobilele, pentru care au muncit ani de zile, poate.

Şi la noi în comună, au venit familii acasă în pandemie. De exemplu, şi la noi în familie au fost rude care au venit şi au rămas cu totul. Fie au început ceva în domeniul agricol, fie s-au ocupat de gospodărie, fie şi-au deschis magazin, sau lucrează în alte domeni de activitate.”, a explicat Florin Ionici, din comuna Cămărzana.

Ioan Ciuta, edilul comunei Gherţa Mică: „La noi nu-i cazul. Nu îşi vând locuinţele. Se stabilesc cu familiile acasă. Şi înainte de pandemie, şi după pandemie, pot spune că s-a constatat asta. Chiar pot să vă spun că am doi vecini care au venit acasă. Au zis că s-au săturat de străinătate. Au zis că nu mai vor să meargă. S-au săturat până peste cap să stea în altă ţară, departe de familie. Au copiii mari, s-au căsătorit. Ei sunt la vreo 60 de ani, vor şi ei linişte, nu se mai duc.

Adevărul este că cei tineri îşi mai deschid firme aici, dar nu toţi. Sunt care dacă au lucrat dincolo în construcţii, tot în construcţii preferă să lucreze şi după ce s-au întors în localitatea de origine”, a precizat primarul Ioan Ciuta, din comuna Gherţa Mică.

În demersul nostru de a aduce lămuriri pe acest subiect, sensibil de altfel şi pentru comuna Bixad, s-a încercat a se lua legătura şi cu primarul Ioan Tătar, care însă nu a putut fi contactat.