Satu Mare: Un nou concert online al Filarmonicii Dinu Lipatti! Despre ce este vorba?

Filarmonica de Stat “Dinu Lipatti” din Satu Mare ne anunţă că pregăteşte un nou concert online pentru publicul sătmărean şi nu numai. Despre ce este vorba? Vă prezentăm datele care contează în rândurile de mai jos:

Vineri 26 martie 2021, Ora 18:30, pe pagina de facebook a Filarmonicii „Dinu Lipatti” Satu Mare.



THE AMERICAN DREAM

Dirijor: Lorenzo Moroni

În program:

John Philip Sousa: The Stars and Stripes Forever

Henry Gass: A Tribute to Glenn Miller

Jean Treves: Memories of Cole Porter

Scott Joplin: The Entertainer

Ted Ricketts: Satchmo! A Tribute to Louis Armstrong

Karel Kokelaar: Duke Ellington in Concert

Frank Sinatra: Hits Medley

John Kander: Chicago

Vlad Kabec: Visit to George Gershwin

Leonard Bernstein: West Side Story

LORENZO MORONI

Lorenzo Moroni este prim cornist al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat Oradea din 1998. S-a născut în 1967 în oraşul Gallarate (nordul Italiei). După studiile de corn la Liceul de Muzică din Varese a absolvit Conservatorul „Gaetano Donizetti” din Bergamo. În Italia a colaborat cu mai multe instituţii artistice: Orchestra Simfonică Radio din Milano şi Torino, Academia „Santa Cecilia” din Roma, Teatrul „Regio” din Torino, etc. În ţară a colaborat cu Filarmonica de Stat din Timişoara, Arad şi Satu Mare, Opera Naţională din Timişoara, Opera Naţională Română şi Opera Maghiară din Cluj Napoca.

În 2014 a înfiinţat orchestra de suflători „Oradea Wind Ensemble” care reuneşte instrumentişti şi profesori din Oradea. Repertoriul formaţiei cuprinde muzică clasică, uşoară, din filme, contemporană, cafe concert.

Sub bagheta lui Lorenzo Moroni formaţia a participat la numeroase evenimente: Concert dedicat Zilei Copilului 2015, Toamna Orădeană 2017, Zilele Art Nouveau 2018, Târgul de Crăciun 2019, spectacol dedicat Zilei Femeii 2020. Totodată formaţia a susţinut concerte în Oradea, Marghita, Salonta şi Ştei.