Satu Mare: Tariful pentru transportul molozului a crescut cu 500%

Joi, 28 mai 2020, consilierii locali sătmăreni s-au întâlnit din nou online în cadrul şedinţei ordinare de luna aceasta. Pe ordinea de zi au fost 18 proiecte de hotărâre, plus Diverse.

Şedinţa găzduită de o platformă online de videoconferinţă a fost condusă de consilier Andrea Maria Bologa. Au fost prezenţi 22 de consilieri locali din 23.

Nu e nevoie de moloz în zona construcţiei centurii oraşului

Cu 17 voturi pentru şi 5 abţineri, Consiliul Local Satu Mare a aprobat joi şi modificarea unor tarife din contractul de servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare. Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiilor şi e cel care a stârnit şi cele mai multe discuţii. Încă de la început, consilierul Ciprian Crăciun a cerut Executivului lămuriri cu privire la majorarea tarifelor:

“Am ajuns la final de mandat să triplăm tarifele şi vrem să ştim dacă nu există o altă posibilitate decât să majorăm în contextul în care cunoaştem stadiul contractului de servicii publice pentru salubrizare”. Consilierul a propus ca soluţie ca deşeurile din construcţii, molozul, să fie eventual depozitat în zona construcţiei centurii oraşului pentru a nu-i supune pe sătmărenii la cheltuieli atât de mari.

Viceprimarul Adrian Albu a specificat faptul că în centură reziduurile din construcţii nu pot să ajungă pentru că nu au nevoie cei care fac centura de reziduuri, iar tot traseul centurii este aproape finalizat: “Nici pământul şi nici molozul pe care o să îl luăm de la blocurile ANL nu îl pot prelua”, completează viceprimarul.

Administratorul public Masculic Csaba a oferit un răspuns, declarând că nimeni nu şi-a dorit modificarea şi că din 2011, deşeurile provenind din demolări, din construcţii, au fost duse la Lacul Cubic, dar că acum nu se mai poate deoarece firma care se ocupă de amenajarea zonei nu mai are nevoie de umplutură şi prin urmare, molozul nu mai poate fi dus la Cubic. Masculic precizează că tarifele au fost stabilite prin hotărâre de Consiliu Judeţean şi nu se poate face nimic: “Nu am putut previziona ce se va întâmpla şi nu înţelegem de ce se cere această taxă mare de către cei de la deşeuri din Doba, în condiţiile în care ei le folosesc la închiderea gropii de gunoi. Aşa a hotărât Consiliul Judeţean, astea sunt tarifele. Oricine care duce astfel de deşeuri la Doba trebuie să plătească această sumă. Legea nu permite depozitarea acestor deşeuri în alte locuri decât acolo. Acestea sunt tarifele practicate de groapa de gunoi, operatorul de salubritate nu beneficiază de niciun leu. Chiar am introdus obligativitatea operatorului să raporteze lunar cantitatea depusă şi predată de la persoanele fizice şi juridice”, adaugă administratorul public Masculic Csaba.

Consilierul Octavian Ardelean spune că majorarea este de 500% şi dă exemplu cazul în care un sătmărean îşi demolează o casă veche cu 3-4 camere şi are mii de kilograme de moloz, trebuie să scoată din buzunar 10.000 de lei ca să îl ducă operatorul de salubrizare la Doba “Să îi lăsăm pe cetăţeni să găsească unde să îl ducă”.

Kereskenyi: Nu e altă soluţie, molozul trebuie dus la o groapă omologată

Online au intervenit şi două doamne de la Florisal. Nu s-au prezentat şi conexiunea nu a fost nici ea prea bună, dar au spus că au fost schimbate condiţiile de prestare a serviciului şi tariful ce exista nu acoperea costurile: “71% din tarif îl reprezintă costurile cu depozitarea. Tarifele au fost aprobate de Consiliul Judeţean Satu Mare. Creşterea este de 19 lei pe metru cub, datorată distanţei de 50 de km până la Doba, rovinietei, cheltuielilor cu depunerea. Nu e obligat niciun sătmărean să comande acest serviciu, îl prestăm strict la comandă, nu îl impunem nimănui”.

Primarul Gabor Kereskenyi a intervenit în discuţiile pe marginea acestui subiect spunând că transportul molozului la groapa de gunoi din Doba e plătit doar de cel care îl produce: “Colegii din PSD insinuează că tariful este obligatoriu pentru toţi. Nu e adevărat. Cine are autorizaţie de demolare şi produce acel moloz, acela plăteşte pentru transportul şi depozitarea lui. Nu e un tarif obligatoriu pentru toată populaţia. Să nu încercăm să încurajăm oamenii să caute soluţii alternative. Nu e altă soluţie, molozul trebuie dus la o groapă omologată care este Depozitul ecologic de la Doba. Există astfel de fapte, oameni care depozitează moloz la intrările în oraş, vă rog să nu nu îndemnaţi oamenii să facă aşa ceva”. Aşa cum notam mai sus, proiectul a trecut cu 17 voturi pentru şi 5 abţineri. S-au abţinut Octavian Ardelean, Ciprian Crăciun, Vasile Hornar, Manuela Rogoz şi Mariana Sălăgean. Noile tarife pentru colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora intră în vigoare din 1 iunie 2020. Tariful a crescut de la 45 de lei pe metru cub, la 225,21 lei pe metru cub, fără TVA, o creştere de 500%.