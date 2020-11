Satu Mare: Tarif dublat pentru plimbarea cu trenuleţul din Grădina Romei

În şedinţa ordinară de joi a Consiliului Local Satu Mare au mai fost aprobate taxele şi tarifele ce vor fi aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare începând din 1 ianuarie 2021.

Conform raportului ADP, “în urma realizării unui studiu de piaţă, s-a constatat necesitatea modificării tarifului pentru ierbicidat manual de la 720,36 lei la hectar plus TVA la 0,08 lei la metru pătrat, TVA inclus. Tariful aprobat în anul 2020 este cu mult sub valoarea reală a pieţei”, scrie în raport. Totodată, o altă noutate este aceea că se scumpeşte plimbarea cu trenuleţul din Grădina Romei. Iată motivul: “Pentru ca ADP să poată susţine întreţinerea trenuleţului electric din Grădina Romei, utilizat pe timp de vară pentru agrement, propunem majorarea tarifului de la 1 leu la 2 lei pentru adulţi şi copii peste 3 ani”. Tot de la anul se majorează şi tariful pentru servicii de pază şi întreţinere a spaţiilor, terenurilor care aparţin Municipiului Satu Mare de la 3.000 lei/persoană/lună plus TVA la 3.200 lei. O surpriză vine de la anul şi pentru vânzătorii de pomi de Crăciun. Aceştia vor scoate din buzunar mai mulţi bani pentru suprafaţa ce o ocupă pentru a-şi vinde brazii de Crăciun pentru că vor achita o taxă forfetară extindere suprafaţă vânzare pom Crăciun/mp/zi.