Satu Mare: Spectacolul de teatru “Barajul” aşteaptă data premierei

A luat sfârşit perioada repetiţiilor celei mai noi premiere a Trupei Harag György, astfel spectacolul “Barajul” aşteaptă data premierei, adică ziua în care teatrele îşi vor putea primi din nou spectatorii.

Trupa Harag György s-a pregătit pentru premieră şi, cu toate că reprezentaţia a trebuit amânată, repetiţiile spectacolului “Barajul” au fost finalizate, actorii aşteptând momentul în care să joace în faţa publicului această piesă care, încă de la apariţie, se bucură de succes internaţional.

Apărută în 1997, piesa Barajul a fost montată în acelaşi an de Royal Court în Londra, apoi, doi ani mai târziu, pe Broadway. A câştigat Premiul Laurence Olivier pentru cea mai bună piesă a anului în 1998 şi i-a adus lui McPherson, în acelaşi an, Premiul Criticii pentru cel mai promiţător dramaturg. A fost votată printre cele mai importante piese ale secolului 20 într-un sondaj realizat de Royal National Theatre din Londra şi face parte dintre cele mai bune 101 de piese ale tuturor timpurilor după părerea lui Michael Billington, criticul de teatru al ziarului The Guardian.

Într-o mică localitate din apropierea unui baraj, în Irlanda, trei prieteni se întâlnesc într-un bar. Seara pare a se desfăşura conform unui ritual banal într-un peisaj rural în care nu se întâmplă mai nimic. Se discută despre vreme şi despre venirea în localitate a unei tinere din Dublin. Iar prezenţa ei schimbă totul, căci oferă fiecăruia dintre bărbaţii care o înconjoară prilejul de a spune o poveste. Şi pentru că socotesc că existenţa lor monotonă nu poate atrage atenţia unei doamne rafinate, fiecare îşi pigmentează experienţele cu personaje din folclorul local. Totul până când străina le dezvăluie motivul pentru care a decis să plece din capitală pentru a se muta în orăşelul lor. Şi atunci, toate poveştile se spulberă, iar ei se arată solidari, prieteni, umani.

”Ne dorim ca spectacolul nostru să redea publicului încrederea în relaţiile interumane, să-l facă să-şi înfrângă teama de a se confesa şi mai ales să-l convingă să aibă încredere în ceilalţi. Să nu se mai teamă” – afirmă realizatorii spectacolului.

Distribuţia: Rappert-Vencz Gábor, Orbán Zsolt, Nagy Csongor Zsolt, Gaál Gyula şi Bogár Barbara, scenografia: Anda Pop invitat, dramaturg: Bessenyei Gedő István, light designer: Lucian Mogainv, conducător muzical: Manfrédi Annamária, regizor tehnic: Szabó Ritta, sufleor: Kófity Annamária.

Imediat ce se vor redeschide sălile de spectacole, Biroul PR al Trupei Harag György ne va comunica data premierei.