Satu Mare: Scenariu nou pentru stabilirea campioanei judeţului

Cine ar fi crezut că mai bine de un an nu vom avea meciuri în campionatele judeţene fotbal? Suntem la mijlocul lunii martie, perioadă în care ar fi trebuit să înceapă returul sezonului 2020-2021. Dar deocamdată nu s-a jucat nimic şi nu s-a decis nimic la nivel înalt pentru fotbalul amator. Totuşi, în câteva zile s-ar putea să primim veşti.

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare aşteaptă acceptul Federaţiei Române de Fotbal, care la rându-i are nevoie de un protocol stabilit între Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii.

Prioritate pentru FRF

“Prioritatea noastră în momentul de faţă este pentru reluarea tuturor competiţiilor la nivel de copii, juniori şi fotbal amator. Ca să putem să facem acest lucru, am solicitat Ministerului Sănătăţii înlocuirea testelor PCR cu teste rapide. Aceasta este prioritatea zero pentru noi, pentru că aceste categorii menţionate mai devreme, aceşti jucători nu au mai avut oportunitatea să joace fotbal în România de mai bine de un an de zile. Dacă nu vom reuşi la nivelul Ministerului Sănătăţii să avem această facilitate, de a utiliza teste rapide, sau Ministerul Sănătăţii să acopere cheltuielile cu testele PCR, atunci ne vom apropia de un dezastru în ceea ce priveşte viitorul fotbalului”, a declarat Răzvan Burleanu în urmă cu o săptămână, după o vizită de lucru în Arad.

Ce spune preşedintele AJF Satu Mare?

La începutul săptămânii l-am contactat pe Ştefan Szilagyi, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Satu Mare. “Scenariile sunt pregătite, aşteptăm să primim acceptul. Scenariile au suferit modificări faţă de cele prezentate lunile trecute. Federaţia Română de Fotbal ne-a transmis că pentru stabilirea unei campioane judeţene, campionatul trebuie să cuprindă minim 8 echipe. Ne-am gândit la două serii în primul campionat din judeţ cu echipele care au Certificat de Identitate Sportivă. În cele două serii, a câte patru, ar urma să joace fiecare cu fiecare, doar tur, pe teren neutru, sau la înţelegerea echipelor. Iar la final se va organiza un Final 4 cu semifinalele A1-B2, B1-A2, după care se va stabili campioana judeţului”, ne-a spus Ştefan Szilagyi. Dar el ţine neaparat să menţionăm că cele de mai sus sunt doar scenarii şi că totul se va decide în funcţie de ce se va stabili la nivel de FRF şi ministere.

“În două săptămâni putem să dăm campioana judeţului! Aşa ar fi nevoie de un singur test COVID pentru fiecare jucător, pentru că el se face o dată la două săptămâni. Aproximativ 6.000 de lei ar fi nevoie să cheltuie fiecare club pentru aceste teste. Asta în cazul în care nu se acceptă varianta cu testele rapide”, ne-a mai declarat preşedintele AJF Satu Mare.