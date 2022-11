Satu Mare: S-a deschis atelierul lui Moş Crăciun! Peste 600 de scrisori de la copiii orfani si din familii nevoiaşe

Echipa de spiriduşi a proiectului caritabil “Ajutoarele lui Moş Crăciun” a deschis oficial atelierul lui Moş Craciun. Acesta este situat pe strada Decebal, Nr.4 (intrarea de la sala Robi Fitness) si este deschis de luni pana vineri intre orele 14:00 si 19:00 iar sâmbătă intre orele 14-18.

600 de scrisori de la copiii orfani si din familii nevoiaşe aşteaptă să ajungă la sătmărenii care doresc sa aducă un zâmbet si celor cărora soarta le zâmbeşte mai rar.

Peste 100 de scrisori deja au fost date. Poţi rezerva o scrisoare accesând link-ul https://forms.monday.com/forms/a3462003999747738441514a59390c35?r=use1 sau o poţi ridica direct de la atelier.

În cea de a VI-a ediţie a proiectului ajutoarele de nadejde ale Mosului sunt Mihai Huzău, Roxana Gătina, Anişoara Deak, Alexandru Şuta, Vera Kirilă, Sebastian Kirila, Dominic Cristeanu şi Dana Cristeanu. alături de o armată de satmareni inimosi care vor face tot posibilul sa indeplineasca dorintele copiilor. In primele cinci editii peste 2000 de persoane s-au alaturat proiectului si au oferit impreuna sute de cadouri micutilor.

Prima parte a proiectului va consta in indeplinirea dorintelor din scrisorile copiilor, iar a doua parte in donatii si sponsorizari care sa acopere nevoile materiale de baza ale acestora. In 2022 au fost achizitionate o multime de bunuri, precum materiale de construcţii, maşini de spălat, obiecte de mobilier, aparatura medicala, etc.

Cadourile pot fi achizitionate, pregatite si ambalate pana in data de 5 decembrie, iar Mosul impreuna cu cei care doresc sa il insoteasca le va darui copiilor pana in data de 15 decembrie.

Oricine doreste sa fie ajutorul lui Mos Craciun in iarna aceasta, este asteptat si rugat sa contacteze Asociatia “Apel la Actiune” la numarul de telefon 0742225844 , adresa de email contact@apellaactiune.ro sau pe pagina de Facebook – Asociatia “Apel la actiune”.

Pe pagina de Facebook a asociaţiei spiridusii moşului va vor tine la curent cu tot ce se întâmpla pe parcursul proiectului din acest an.