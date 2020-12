Satu Mare: Protest! Poliţiştii nu vor mai da amenzi dacă nu li se acordă sporurile cuvenite (Video, foto)

Zeci de poliţişti de frontieră şi poliţişti sătmăreni au protestat joi, 31 decembrie, în Centrul Nou din municipiul Satu Mare, începând de la ora 10:00. Sunt nemulţumiţi de Ordonanţa care le îngheaţă salariile, astfel că va urma un val de pensionări, care va duce la o lipsă acută de personal, deja existentă în Ministerul de Interne.

Poliţiştii au protestat în Centrul Nou cu pancarte, vuvuzele, au venit cu umbrele, semn că ploaia nu i-a speriat, dar şi cu sloganuri pe măsură: „Vrem dreptate, nu salarii îngheţate!” sau „Pentru această ordonanţă avem toleranţă zero!”

În Ministerul de Interne am avut peste 12.000 de infectaţi şi peste 30 de decese

“Suntem deranjaţi foarte tare de faptul că Guvernul, guvernanţii au ales să promoveze o Ordonanţă, peste noapte, exact ca şi hoţii. Nu am fost consultaţi deloc. În proiectul de guvernare al lor nu se prevede deloc cuvântul de partener social, lucru pe care Uniunea Europeană ne îndeamnă să-l folosim. Pentru că doar prin dialog social putem să găsim cele mai bune soluţii. În Ministerul de Interne am avut peste 12.000 de infectaţi şi peste 30 de decese.

Noi nu cerem nimic în plus

Poliţiştii, împreună cu jandarmii au fost mereu în prima linie. Nu am cerut nicio compensaţie în plus pentru acest lucru, iar ei, în schimb, au decis să ne îngheţe salariile. Nu vom suporta şi nu vom tolera sub nicio formă aceste aspecte, prin care am mai trecut în 2009. Totodată, trebuie să vă spun, ca să se înţeleagă bine de către toată lumea: legea salarizării a fost adoptată în 2017. Noi nu vorbim acum de o creştere salarială şi nu cerem nimic în plus, doar ce este prevăzut de lege.

Deficitul de personal în care este Ministerul de Interne ajunge, la unele structuri, chiar până la 50%. Vă daţi seama că poliţiştii care sunt în sistem trebuie să suplinească celelalte goluri, să muncească mai mult, au atribuţii în plus, şi de timp liber nu poate fi vorba. Ei, în schimb, guvernanţii au decis să ne îngheţe şi salariile.

Acest lucru o să ducă din nou la un val de pensionări masive, pentru că o parte din poliţişti au rămas, în continuare, pentru această creştere care, de fapt, reprezintă o eliminare a inechităţilor salariale de care suntem privaţi de foarte mulţi ani”, a explicat reprezentantul Sindicatului DECUS.

Poliţiştii nu vor mai da amenzi

Poliţiştii au precizat chiar că nu vor mai aplica amenzi celor care încalcă legea, astfel că vor aplica doar avertismente. De asemenea, ar putea refuza să mai controleze persoanele carantinate sau izolate la domiciliu, având în vedere şi faptul că nu dispun de mijloacele necesare de protecţie.

Video şi foto: