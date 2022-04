Satu Mare: Proiect prin care sătmărenii cu AVC vor avea mai mari şanse de supravieţuire

Cele două unităţi spitaliceşti din Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, din Ungaria, derulează un proiect important pentru sistemul de sănătate din judeţul nostru. Este intitulat “AVC – Added Value for Cooperation in Stroke Situations”, iar la conferinţa de deschidere de miercuri, 13 aprilie, care s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Hotelului Aurora au participat zeci de reprezentanţi ai celor două părţi implicate.

Gazda evenimentului a fost Consiliul Judeţean Satu Mare, care a fost reprezentat la acest eveniment de către preşedintele Pataki Csaba.

„Este un proiect care va fi complementar investiţiei de bază, va fi un proiect în urma căruia cred că trebuie să se vadă şi statistic. Şi vorbesc despre o singură cifră, despre locul fruntaş pe care îl ocupă Satu Mare la nivel naţional privind cazuistica de decese. Trăim într-un judeţ unde, din păcate, speranţa de viaţă este una dintre cele mai mici, dacă ne raportăm la toată România. Noi avem obligaţii, ca şi susţinători ai sistemului de sănătate din judeţul Satu Mare, să încercăm să atragem fonduri spre a ridica calitatea actului medical. Medici avem, infrastructură avem în cadrul acestei secţii, acuma avem nevoie şi de dotări de peste un milion de euro, care folosiţi cu grijă, vor reduce foarte mult cazurile de deces în cazurile AVC”, a precizat preşedintele CJSM Pataki Csaba.

Este un proiect care are trei parteneri, iar liderul de proiect este Spitalul Universitar din Szabolcs-Szatmar-Bereg.

Proiectul AVC propune dezvoltarea infrastructurii de sănătate publică din cele două judeţe implicate, în special în ceea ce priveşte tratarea corespunzătoare a cazurilor de accident vascular cerebral. Aparatura medicală prevăzută a fi achiziţionată în cadrul acestui proiect face posibilă înfiinţarea la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare a unui Centru Stroke, în locaţia nou construită a Secţiei de Neurologie. Investiţia are în vedere dotarea cu aparatură modernă de supraveghere şi îngrijire a bolnavilor pentru zece paturi din cadrul secţiei de Neurologie.

Centrul Stroke poate îmbunătăţi, prin intervenţii ţintite de specialitate (tromboliză), şansele de supravieţuire şi de recuperare a pacienţilor cu AVC ischemic şi care au indicaţie pentru acest tip de intervenţie. Tromboliza intravenoasă nu poate fi aplicată decât în primele 3-4 ore de la producerea accidentului cerebral, în aşa-numita „fereastră terapeutică”. Prin posibilitatea efectuării acestor intervenţii la Satu Mare pacienţii primesc o şansă, care până la ora actuală era foarte redusă, din cauza duratei de transport către alte spitale, cel mai apropiat fiind cel din Baia Mare. Secţia de Neurologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare internează anual 1800-2000 de pacienţi cu diverse patologii, cea vasculară reprezentând peste o treime din cazuri.

Bugetul aferent Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare pentru acest proiect este de 847.612,20 euro, din care 720.470,37 euro finanţare din partea Uniunii Europene, 110.181,11 euro cofinanţare asigurată de Guvernul României şi 16.960,72 euro contribuţia proprie a partenerului, asigurată de către Consiliul Judeţean Satu Mare.

Importanţa dezvoltării acestei investiţii a fost subliniată de cătrereprezentanţii ambelor judeţe

La Conferinţa de deschidere a proiectului, pe lângă preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, au mai vorbit despre importanţa dezvoltării acestei investiţii reprezentanţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare: Adrian Marc – manager, dr. Mărioara Aniţaş – şef secţie Neurologie şi reprezentanţi ai Spitalului Judeţean Szabolcs-Szatmár-Bereg: dr. Szondi Zita – director general, Komán Attila – director Dezvoltare şi dr. Varannai Lajos – şef secţie Neurologie-Stroke.

„Pe ambele părţi ale graniţei ne-am bucurat să facem un efort în această direcţie, care este susţinută şi de către Uniunea Europeană. Colegii mei vor discuta mai multe aspecte tehnice, eu aş dori să vă dau doar câteva detalii despre Spitalul Szabolcs-Szatmar-Bereg. Spitalul Judeţean Szabolcs-Szatmar-Bereg deserveşte 5 localităţi şi 6 zone, după cum se vede pe harta alăturată. Spitalul este dotat cu aproximativ 3000 de paturi şi lucrează cu 5200 de angajaţi. Numărul secţiilor cu paturi este 109”, a precizat managerul Spitalului Judeţean Szabolcs-Szatmar-Bereg, dr. Szondi Zita, în discursul său.

Cuvântul a fost luat şi de către dr. Mărioara Aniţaş, care a prezentat informatii despre accidentul vascular la nivel european. Acesta reprezintă a doua cea mai comună cauză de deces şi de dizabilitate în rândul populaţiei adulte. De aceea este foarte importantă asigurarea de servicii medicale de înaltă calitate pacienţilor care se confruntă cu această afecţiune.