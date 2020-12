Satu Mare: Programul de sfinţire din Parohia Ortodoxă Română “Adormirea Maicii Domnului” – Catedrala Ortodoxă

Preot Cristian Boloş

→ Luni: 28.12.2020, ora 9.00 – străzile: I.C. Brătianu, Doja, Horea, Parângului, Lovinescu, Negruzziş

→ Marţi: 29.12.2020, ora 9.00 – Piaţa Păcii, strada Mihai Viteazu, str. Tudor Vladimirescuş

→ Miercuri: 30.12.2020, ora 9.00 – străzile: Gheorghe Lazăr, Cuza Vodă, Nicolae Bălcescu, Crasnaş

→ Joi: 31.12.2020, ora 9.00 – Piaţa Romană bl. D8

→ Sâmbătă: 02.01.2021, ora 9.00 – Centru Nou: bl. C 29, C 28, C 27, C 26, C 25ş B-dul Transilvaniei: bl. 1, 3, 5

→ Duminică: 03.01.2021, ora 13.00 – B-dul Transilvaniei: bl. 2, 4, 6, 7, 8ş

→ Luni: 04.01.2021, ora 9.00 – străzile: Aurel Popp, Mircea cel Bătrân, Budai Deleanu, Mihai Eminescu, Micu Klein, Decebal, Gheorghe Şincai, Cetăţii

→ Marţi: 05.01.2021, ora 9.00 – str. Corneliu Coposu nr.1, bl. 12ş Piaţa 25 Octombrie: bl. T4, T6, T8ş Piaţa 25 Octombrie: bl. 14, 12, 10ş Piaţa Libertăţii.

→ Duminică, 10.01.2021, ora 13.00 – răspundem solicitărilor credincioşilor.

Preot Şimonca Radu

→ Luni – 28.12.2020 – ora 9.00- străzile : Fântânii, Florilor, Oltului, Vlad |epeş, Parc someş sus, Traian Vuia (Cap Pod Decebal) Blocurile: C9-29, Henri Coandă, Piaţa romană blocurile D1-D3 .

→ Marţi- 29.12.2020 – ora 9.00 – străzile : G. Coşbuc, Mileniului – fără blocuri-, Iuliu Hossu, Petru Maior.

→ Miercuri- 30.12.2020- ora 9.00 – străzile : Averescu, Ioan Slavici, Maramureşului, Andrei Mureşanu, Almaşului, Bucureşti, Paris, Fragilor

→ S]mbătă – 02.01.2021- ora 9.00- B-dul V. Lucaciu

→ Duminică- 03.01.2021 – ora 13.00 – Calea Traian (partea stângă) BL.2-10, Mioriţei

→ Luni- 04.01.2021- ora 9.00 – străzile : Corvinilor, Simion Bărnuţiu

→ Marţi- 05.01.2021 – ora 13- Calea Traian ( Partea Dreaptă) BL.4, 5, 6, 7, T3, nr. fără soţ

→ Duminică – 10.01.2021- ora 13.00 – răspundem solicitărilor credincioşilor