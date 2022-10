Satu Mare: Primarii susţin că nici majorate, salariile din primării nu sunt atractive

La sfârşitul lunii septembrie, în perioada în care cele două camera legiuitoare – Senat şi Camera Deputaţilor dezbăteau şi adoptau actul normativ prin care se majorau salariile aleşilor locali, dar şi cele ale funcţionarilor publici şi/sau personal contractual angajat în unităţile administrativ teritoriale, redacţia ziarului Informaţia Zilei a transmis un set de întrebări referitoare la unele aspecte de salarizare, dar şi la aprecieri/păreri privind nemajorarea încă a pensiilor, demnitarii fiind prioritari.

În cele ce urmează vă prezentăm întrebările transmise de către noi în teritoriu: 1. Care este nivelul de salarizare şi numărul salariaţilor din comuna, oraşul dumneavoastră? 2. Din ce sume vor fi acoperite cheltuielile suplimentare cu salariile? 3. Care este cel mai mic salariu din unitatea dvs.? 4. Dar cel mai mare?

Întrebări suplimentare: 5. Ce părere aveţi despre faptul că s-au majorat salariile primarilor şi nu s-au majorat pensiile, este o măsură bună în contextul acestei crize? 6. Domnule primar, aţi fi dispus să renunţaţi la majorări atâta timp cât nu sunt majorate şi pensiile? Vă mulţumim!

Răspunsurile au început să sosească pe adresa redacţiei, fiind date şi unele explicaţii lămuritoare, iar din alte unităţi administrativ-teritoriale am primit răspunsul sec – transparenţa veniturilor salariale se regăseşte pe site-ul instituţiei, iar salariile nu au fost majorate de la 30.09.2021. Cât priveşte întrebările referitoare la majorarea salariilor primarilor, nu şi a pensiilor, respectiv dacă primarii ar fi dispuşi să renunţe la majorarea salariului atâta timp cât nu sunt majorate şi pensiile, răspunsurile sunt evazive, iar altele susţin că ultimele două întrebări, implicit răspunsurile, nu fac obiectul prevederilor Legii 544/2022, nu comentează.

Desigur, unii primari ne-au contactat telefonic pentru a ne spune că Legea salarizării care se aplică în acest moment, până ce noua lege va avea avizul Curţii Constituţionale şi apoi va fi promulgată de preşedintele Klaus Iohannis, are stabiliţi coeficienţi de ierarhizare a unităţilor administrativ teritoriale în funcţie de anumiţi parametri, printre care se ia în seamă populaţia, dar şi salariul minim la momentul intrării în vigoare a legii.

În funcţie de numărul locuitorilor sunt acei coeficienţi care se aplică. Inclusiv salariul funcţionarilor publici se stabileşte în funcţie de aceşti coeficienţi de ierarhizare. Cât priveşte aşa numita nouă lege a salarizării, ea nu există, nu poate produce efecte decât după publicarea ei în Monitorul Oficial.

Evident, cea mai mare indemnizaţie/salariu îi revine primarului, în timp ce urmează secretarul, dar sub nivelul primarului, apoi viceprimarul ş.a.

Coeficienţi de ierarhizare

Pentru a putea înţelege mai bine acest amănunt privind indemnizaţia primarului, a viceprimarului, a secretarului şi a funcţionarilor, vă prezentăm în cele ce urmează câteva informaţii referitoare la coeficientul care se aplică salariului minim pe economie pentru stabilirea indemnizaţiei în funcţie de gradul localităţii, pentru primari: oraş/municipiu cu peste 100.001 locuitori, coeficientul este 7,5; municipiu/oraş cu 20.001 – 50.000 de locuitori, coeficientul este 6,5; oraş cu populaţie între 10.001 şi 20.000 de locuitori, coeficientul este de 6; până la 10.000 de locuitori, coeficientul este 5,5; aşezări cu populaţie între 5.001 şi 10.000 de locuitori este 5; la populaţie între 3001 şi 5.000, coeficientul este 4,5; iar pentru aşezările/comunele până la 3.000 de locuitori, coeficientul este 4.

În mod similar sunt stabiliţi aceşti coeficienţi şi pentru indemnizaţia viceprimarilor, care de regulă au un coeficient mai mic. Coeficienţi de ierarhizare sunt stabiliţi inclusiv pentru funcţiile de execuţie cu studii medii, cu studi superioare şi masterate, respectiv studii superioare cu doctorat în domeniul pe care-l profesează.

Răspunsuri de la primării

Iată câteva din răspunsurile sosite din teritoriu pe adresa redacţiei.

Radu Vasile Trandafir, primarul comunei Apa: Numărul salariaţilor din cadrul Primăriei comunei Apa este de 15. Nivelul de salarizare este cel prevăzut de Legea nr.153/2017, nemodificat din anul 2018, datorită plafonării stabilite prin O.U.G. în fiecare an începând cu anul 2018. Sumele suplimentare cu salariile vor fi acoperite prin rectificarea bugetului localş Cel mai mic salariu din instituţie: 1.996 lei net, iar cel mai mare salariu: 4.847 lei net. Vă aduc la cunoştinţă că salariile din administraţia publică locală au rămas acelea din anul 2018. Cu cât a crescut inflaţia? De ce funcţionarii publici mai ales de la comunele de gradul III cum suntem noi, îşi caută alţi angajatori? Cu salariile actuale nu o să avem cu cine munci. Nu spunem că majorarea pensiilor nu este necesară, dar trebuie să existe un echilibru în sistemul de salarizare bugetar. Din punctul meu de vedere este necesar ca legea salarizării să fie modificată din rădăcini. Nu este corect ca un funcţionar public superior dintr-o comună de gradul III să aibă un salariu mai mic decât un şofer de la o altă instituţie publică. Exemplele pot continua. Din punctul meu de vedere este necesară atât majorarea pensiilor cât şi echilibrarea salariilor în administraţia publică locală, a răspuns Radu Vasile Trandafir, primarul comunei Apa.

Din Bogdand am primit următorul răspuns: Având în vedere solicitarea dumneavoastră, vă anunţăm că informaţiile privind numărul salariaţilor din comună, nivelul de salarizare, precum şi care este cel mai mare şi cel mai mic salariu din instituţia noastră se găsesec pe site-ul oficial al comunei Bogdand, primariabogdand.ro în secţiunea Monitorul Oficial Local – Documente financiare.

Ţinând cont că din anul 2019 nu s-au putut majora indemnizaţiile primarilor şi ale viceprimarilor, şi implicit salariile angajaţilor din primării, iar preţurile, taxele şi impozitele au crescut, este o măsură foarte bună.

Navigând pe site-ul indicat mai sus, am aflat că salariul/ indemnizaţia maximă este de 6.240 de lei brut, la care se adaugă indemnizaţia de hrană de 347 de lei. Suma menţionată îi este stabilită secretarului general, în timp ce salariul cel mai mic este de 2.576 de lei brut, pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap.

Un răspuns similar am primit şi din oraşul Livada, cu trimitere la site-ul oficial, de unde am aflat că salariul/indemnizaţia net maxim este de 5.870 de lei, iar salariul cel mai mic este de 2.077 de lei. Cât priveşte opiniile referitoare la majorarea salariului pentru bugetari, respectiv – ultimele două întrebări ale chestionarului, implicit răspunsurile, nu fac obiectul prevederilor Legii 544/2022, se menţionează în răspunsul primit.

Pe acelaşi principiu am navigat pe site-ul comunei Păuleşti, de unde am aflat că indemnizaţia netă a primarului Zenoviu Bontea este de 10.400 de lei brut, cea a viceprimarului este de 8.320 de lei, a unui muncitor calificat este de 3.610 lei, iar asistenţii personali ai persoanelor cu handicap au salariul brut de 2.550 de lei.

De la Vetiş am aflat că Primăria are angajaţi în structura proprie un număr de 30 de persoane, inclusiv primarul şi viceprimarul.

Cheltuielile se acoperă integral din veniturile proprii ale bugetului local, în cursul acestui an cheltuielile de personal planificate reprezentând 27,36% din totalul veniturilor proprii planificate a se încasa.

Salariile maxime şi minime de încadrare în cadrul primăriei Vetiş sunt: Salar maxim viceprimar, secretar – 8.320 lei/lună brut – 4.867 lei/lună netş salar minim – Funcţionari publici 5.495 lei/lună brut – 3.214 lei/lună netş personal contractual – 4.658 lei/lună brut – 2.928 lei/lună net. Referitor la majorarea salariilor primarilor şi majoarea pensiilor, primarul Iuliu Ilyes consideră că nu este nici o legătură între ele, atât sistemul de salarizare din sectorul public (în toate domeniile ei separate una de cealaltă: administraţie, sănătate, învăţăm]nt, apărare şi ordine publică, justiţie) cât şi sistemul de pensii trebuind să funcţioneze pe baza unor strategii şi politici publice specifice fiecărui sector. “Sunt perfect de acord să nu se majoreze în această perioadă salariile bugetarilor, dar pe întregul ansamblu, nu excluzând doar aparatul administraţiei publice locale, categoria cea mai prost plătită în prezent din sectorul public”, a declarat edilul din Vetiş.

Răspunsurile altor primari le găsiţi în ediţia tipărită (în diferite numere) a cotidianului Informaţia Zilei.