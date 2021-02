Satu Mare: Poliţiştii locali, neiertători faţă de un vârstnic cu handicap

Joi ne-a contactat telefonic un abonat al cotidianului nostru, Mihai Câmpean, pensionat cu handicap gradul I, în vârstă de 78 de ani. Dânsul era revoltat de faptul că a fost amendat pe nedrept de Poliţia Locală.

“Joi, 4 februarie, am vrut să plătesc o factură de gaz pe strada Petofi din municipiul Satu Mare. Am vrut să parchez maşina în faţa sediului CEC, dar ambele locuri rezervate persoanelor cu handicap erau ocupate de maşini pe care nu erau însemne specifice. Aşa că am parcat câţiva metri mai încolo, în apropierea intersecţiei. Nu pot merge mult pe jos deoarece am proteze la ambele picioare. Am lipsit doar 5 minute, pentru că nici nu am plătit, iar la întoarcere eram aşteptat de doi poliţişti locali, unul dintre ei având numele Lucian Pantiş. Mi-au cerut actele şi mi-au spus că mă vor amenda cu 290 de lei pentru parcare ilegală. Degeaba le-am explicat că am stat doar 5 minute şi că locurile rezervate persoanelor cu handicap erau ocupate, nu au vrut să înţeleagă. Vi se pare normal să plătesc 145 de lei amenda (dacă o achit în 48 de ore) doar pentru atât? Au spus că trebuia să sun la Poliţia Locală, dar ce însemna să aştept până vin ei, verifică maşinile parcate ilegal, proprietarii etc”, ne-a povestit supărat cititorul nostru.