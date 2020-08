Satu Mare: Placă dedicată Simonei Pop dezvelită la sala de scrimă

Marţi s-au împlinit 4 ani la momentul în care o sportivă din Satu Mare a urcat pe cea mai înaltă treaptă a unui podium de la o ediţie a jocurilor olimpice. Este vorba de spadasina Simona Pop, singura sătmăreancă medaliată vreodată cu aur la un astfel de eveniment major. Pentru a marca 4 ani de la această performanţă istorică, la sala de scrimă “Alexandru Csipler” s-a organizat marţi un eveniment inedit.

Primăria municipiului Satu Mare, prin primarul Gabor Kereskenyi, a dezvelit o placă dedicată Simonei Pop. pe ea scrie: “Satu Mare este mândru de campioana olimpică Pop Simona.” La eveniment au participat şi alte oficialităţi şi oameni de sport.

Discursul primarului

“În Grecia Antică fiecare participant la olimpiadă era aplaudat şi aclamat când se întorcea acasă. Aşa suntem şi noi sătmărenii. Consider că trebuie să ne uităm cu alţi ochi la o campioană olimpică! Simona Pop a dus mai departe ceea ce înseamnă gloria scrimei sătmărene, gloria şcolii de scrimă din Satu Mare care are şi ea o istorie de aproape 130 de ani. Simona Pop este şi cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare, o foarte mică răsplată pe care am putut să dăm acum 4 ani când a cucerit medalia de aur la Rio de Janeiro. Iată că acest coronavirus, această pandemie a dat un pic tot peste cap privind societatea normală, tot ceea ceea ce înseamnă sportul şi competiţiile sportive. În această perioadă trebuia să avem din nou jocuri olimpice, dar din cauza pandemiei s-au amânat pentru anul viitor. Dar cel mai important acum este să nu uităm ce s-a întâmplat la ediţia de la Rio şi ce a făcut sătmăreanca noastră în Brazilia! Vreau să-i mulţumesc şi promotorului acestei idei, prin care marcăm 4 ani de la cucerirea medaliei de aur. Este vorba de maestrul, antrenorul Csiszar Ferenc, cel care a antrenat-o pe Simona Pop mai bine de 12 ani. Felicitări! Îţi mulţumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru oraş, pentru sportul sătmărean şi nu în ultimul rând pentru că eşti un model pentru toţi sportivii, tinerii şi copiii sătmăreni”, a fost discursul primarului Gabor Kereskenyi.

În discursul său, Simona Pop şi-a amintit cum a început spada în anul 1997 la sala de scrimă “Alexandru Csipler” din Satu Mare.

Simona Pop: Să-mi văd numele pe sala de scrimă este un sentiment ciudat

“Mă bucur mult! Văd că totuşi, şi cu pandemia, am reuşit să ne adunăm atât de mulţi. 11 ajugust 2016 rămâne una dintre cele mai importante zile din viaţa mea. Acum mă gândesc că toată echipa a fost norocoasă. Atunci nu era pandemia şi aşa am avut parte de olimpiada vieţii noastre. Mă gândesc, cu părere de rău, la sportivii care acum sunt la vârful lor de performanţă şi că din cauza celor întâmplate nu pot ajunge la olimpiadă. Nici acum nu este sigur că ea va fi anul viitor. Când a venit ideea cu placheta am avut un sentiment ciudat. Sunt recunoscătoare Sătmarului şi întotdeauna am spus că sunt cea mai norocoasă din echipă provenind dintr-un oraş mic. Oraşele mici ştiu să aibă grijă de valorile sale pe plan sportiv, cultural şi nu numai. Ştiam că ideea cu placheta este a domnului Francisc Csiszar şi-i mulţumesc domnului primar că au vorbit. M-a întrebat cineva recent cum e să vezi o plachetă cu numele tău. Pot să spun că ciudat. Am început scrima exact atunci când s-a pus statuia domnului Alexandru Csipler, în anul 1997. Acum să îmi văd şi numele pe sala de scrimă este un sentiment ciudat. Mă bucur foarte mult! Dar nu este doar meritul meu. Eu am fost acolo, dar ca să ajung m-au ajutat foarte mulţi. Mă refer la familie, antrenorul care m-a crescut, colege şi nu numai. Sunt recunoscătoare că şi după 4 ani, Satu Mare nu a uitat de ceea ce am reuşit să facem ziua aceea la Rio!”, a declarat Simona Pop.

Francisc Csiszar: Tinerii să facă scrimă! Mai este loc pe sală!

O scurtă intervenţie a avut şi antrenorul care a crescut-o pe spadasina noastră. “Mă bucur că am fost antrenorul Simonei şi că a primit o plachetă pe sala de scrimă! Îi încurajez pe tineri să facă sport, scrimă, pentru că mai este loc pe sala de scrimă. Trebuie să lucreze, să aibă răbdare şi să obţină rezultate. Felicitări, Simona! La cât mai multe realizări în viaţă!”, a spus Francisc Csiszar.

Pe 11 august 2016, echipa de spadă feminin a României cucerea medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio, singura de acest gen pentru ţara noastră la competiţia supremă din Brazilia. Echipa formată din Ana Maria Popescu (Brânză), Simona Gherman, Simona Pop şi Loredana Dinu, şi antrenată de Dan Podeanu şi George Epurescu, a trecut pe rând de SUA, Rusia şi China pentru a intra în istorie.

În afara medaliei de aur de la Rio, Simona mai are în palmares un argint (Moscova 2015) şi un bronz cu echipa României (Budapesta 2013), la Campionatele Mondiale. De asemenea, la Campionatele Europene de seniori, fosta spadasină are două medalii de aur (Strasbourg 2014 şi Montreux 2015) şi una de argint (Zagreb 2013) cu echipa României, şi două de bronz la individual (Montreux 2015 şi Torun 2016).

Simona Pop a fost spadasină a clubului Steaua Bucureşti până în 2016, când s-a retras din activitatea competiţională dedicându-se vieţii de familie.