Satu Mare: Operatorii economici nu-şi onorează contractele cu Spitalul Judeţean

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare ne transmite că operatorii economici nu-şi onorează contractele în această perioadă şi că întâmpină probleme cu aprovizionarea.

”Având în vedere contagiozitatea extrem de înaltă a virusului, care nu poate fi ţinută sub control în lipsa unor echipamente specializate de protecţie pentru personal şi a materialelor sanitare, necesare pentru combaterea, tratarea pacienţilor şi limitarea infectării cu coronavirusul SARS-COV-2, în actualul context epidemiologic, întâmpinăm dificultăţi în aprovizionarea cu materiale sanitare, ca urmare a negaţiilor primite din partea operatorilor economici.

Menţionăm că, în ceea ce priveşte multitudinea de achiziţii publice având ca obiect materiale sanitare, medicamente, reactivi, echipamente medicale, Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare a încheiat acorduri cadru cu operatorii economici câştigători, ca urmare a procedurilor de achiziţie publică finalizate, în baza cărora se lansează comenzile ferme la care însă, din păcate, spitalul are răspunsuri negative, pe sectorul materiale sanitare: măşti chirurgicale, halate de unică folosinţă, botoşei, capeline, cearceafuri, pijamale adulţi, termometru non contact, branule, microperfuzoare, trusă perfuzie, etc.

Instituţia noastră are în derulare aceste contracte la zi, însă ele nu sunt onorate de către operatorii economici, aceştia invocând diverse stări de fapt care converg în situaţia negativă de a nu pune la dispoziţia spitalului materiale sanitare necesare în vederea obţinerii scopului pentru care acestea au fost încheiate, inclusiv pentru derularea în mod fluent a combaterii, tratării pacienţilor şi limitarea infectării cu coronavirusul SARS-COV-2”, precizează conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare.