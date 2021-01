Satu Mare: Numărul scroafelor din gospodăriile populaţiei nu asigură numărul de purcei necesari

În această perioadă în care în o serie de gospodării ale populaţiei se sacrifică porci pentru consumul propriu, se naşte fireasca întrebare privind evoluţia viitoare a efectivelor de porci în ţară, implicit în judeţ. Asta şi ca urmare a faptului că, în ţări ale Uniunii Europene, sunt făcute recomandări în sensul reducerii efectivelor de scroafe, în condiţiile nefireşti provocate de pandemia de Covid-19, existenţa unor stocuri de carne de porc şi reducerea exporturilor spre China.

Embargoul impus faţă de Rusia, poate nici nu este luat în seamă, chiar dacă este semnificativ. Ba mai mult, în ţările care mai sunt furnizoare de material biologic (purcei) pentru exploataţiile comerciale din România, sunt recomandări menite a limita efectivele de porci, dar şi de a moderniza fermele, fără posibilităţi de creştere a producţiei, în sensul numeric. Se pot înfiinţa noi ferme, doar în limitele în care, alte ferme se desfiinţează, cu respectarea numărului de animale.

Dacă în anii anteriori, la nivel naţional, a fost susţinută activitatea în fermele de reproducţie, lucrurile nu stau pe măsura aşteptărilor. Susţinerea financiară nu a ajuns în situaţia dorită de a asigura necesarul anaul de purcei.

Achiziţiile intracomunitare rămân salvarea fermelor comerciale româneşti.

Peste toate aceste neajunsuri se suprapunea şi aşa numita – Legea porcului în România. Potrivit autorităţilor decizionale, printre care se numără şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA, vor fi impuse condiţiile în care se vor putea creşte 3-5 porci în gospodăria ţărănească, mai exact, care vor fi obligaţiile micilor crescători de suine, fără posibilitatea vânzării excedentului.

Cu puţin timp în urmă, Robert Chioveanu, încă preşedintele acestei entităţi, a declarat: “În primul rând, acel gospodar trebuie să înţeleagă că, dacă va creşte porci doar pentru consumul propriu, pentru familia sa, trebuie să respecte nişte condiţii minime de biosecuritate, respectiv să igienizeze spaţiile, adăposturile unde sunt deţinuti porcii, că nu poate să intre în gospodărie cu încălţămintea şi îmbrăcămintea cu care merge pe stradă sau în pădure, să existe o zonă unde să se dezinfecteze la intrarea în gospodărie.

De asemenea, el nu trebuie să hrănească animalele cu resturi alimentare sau alimente care provin din carnea de porc gătită în familie. Deci, repet, cei care vor creşte porci pentru consumul propriu trebuie să respecte nişte reguli minime de biosecuritate, iar în momentul în care doresc să sacrifice şi să consume acel porc doar în cadrul familiei nu intervin alte probleme.

În cazul în care va creşte mai mulţi porci pentru a-i putea comercializa, în funcţie de numărul acestora, va intra într-un alt tip de exploataţie şi atunci va trebui să se autorizeze şi să îndeplinească condiţiile specifice de creşterea porcinelor”.

Desigur, sunt stabilite interdicţii în ceea ce priveşte existenţa reproducătorilor – scroafe şi vieri, în gospodăriile populaţiei.

Microfermele zonale de producere a purceilor ar fi varianta potrivită

Toate acestea conduc la ideea că, în perioada imediat următoare, ar exista o penurie de purcei. Ba mai mult, o prevedere absurdă este menită să bulverseze lucrurile în acest domeniu. Se interzice vânzarea purceilor, ceea ce intră în contradicţie cu unele reglementări privind numărul de porci care pot fi crescuţi într-o gospodărie.

Aflat cu puţin timp în urmă în Studiourile Informaţia TV, medicul veterinar dr. Nicolae Dumuţa, directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – DSVSA Satu Mare, a lansat o ipoteză “salvatoare”. Potrivit acestei ipoteze demne de luat în seamă, s-ar putea autoriza anumite persoane care să crească scroafe pentru producţia de purcei, cu respectarea condiţiilor sanitare veterinare. Varianta este mai mult decât acceptabilă, în condiţiile în care este în măsură să satisfacă necesarul de purcei, viitori porci pentru sacrificare în gospodăriile populaţiei.

Nimeni nu neagă necesitatea luării unor măsuri menite a controla mişcarea animalelor în general, şi a porcului în special, în actualele condiţii, dar se naşte o nou întrebare: Chiar se poate interzice omului de la ţară să aibă o scroafă în bătătură?

O statistică ce dă de gândit

Până a exista un răspuns plauzibil la această întrebare care poate deveni retorică, se cuvine să menţionăm faptul că, în ultimii ani, la nivelul judeţului nostru, efectivele de scroafe s-au redus în mod îngrijorător.

Poate a scăzut sub 25%, comparativ cu anii precedenţi. Spre exemplu, dacă în comuna Urziceni, cu 15-20 de ani în urmă, existau aproximativ 150 de scroafe, acum, efectivele s-au redus considerabil. Vorbim despre câteva zeci.

Din informaţiile aflate din surse ale DSVSA Satu Mare, în prezent, mai precis, la intrarea în iarnă, erau confirmate în mod oficial 2.668 de scroafe, din care nu este exclus ca să fi fost tăiate câteva zeci, poate chiar sute. O asemenea cifră este cu mult sub un sfert din scroafele existente în gospodăriile populaţiei cu aproximativ 10 ani în urmă, în condiţiile în care necesarul de porci graşi la ţară nu a scăzut foarte mult, faţă de perioada la care facem referire.

Păstrând proporţiile şi respectând statisticile, în sensul că, o scroafă are posibilitata de a avea o fătare şi jumătate pe an, cea ce înseamnă eventual trei fătări în doi ani şi luând în seamă prolificitatea scroafelor din fermele specializate de 12,5 purcei crescuţi la o fătare, socotelile ne conduc la concluzii ciudate. Desigur, cifrele menţionate mai sus se referă exclusiv la gospodăriil populaţiei.

Procedând la calcul aritmetic, vom constata cu anume suprindere faptul că, actualele scroafe, pot asigura în cel mai favorabil caz, aproximativ 33.350 de purcei în doi ani de zile, ceea ce anual ar însemna 16.675 de purcei. Asta în condiţiile în care, potrivit estimărilor DSVSA Satu Mare, anual se sacrifică aproximativ 35-40 de mii de porci în gospodăriile populaţiei. Cifra este la aproximativ jumătate, comparativ cu anii precedenţi.

Noi nu ne permitem a emite judecăţi de valoare cu referire la posibila evoluţie a pieţei porcului pe piaţa sătmăreană, dar putem lansa un semnal de alarmă. Semnalul este în fapt îngrijorător.