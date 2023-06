Satu Mare nu scapă nici duminică de “ameninţarea” de vreme rea!

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că Satu Mare se află şi duminică sub ameninţare de vreme rea. Doar că de această dată ne aflăm sub cod galben şi nu sub cod portocaliu.

Iată avertizarea:

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 11 iunie, ora 11 – 11 iunie, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată

Zone afectate: conform textului şi hărţii

În intervalul menţionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, în cea mai mare parte a Olteniei şi local în Muntenia. Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice şi izolat grindină, intensificări de scurtă durată ale vântului şi vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 20…25 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.