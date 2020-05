Satu Mare: Lucrările la șoseaua de centură sunt în grafic

Prefectul Radu Bud și subprefectul Altfatter Tamas s-au deplasat ieri pe șantierul ”Varianta de Ocolire Satu Mare” unde au constatat că lucrările se desfășoară conform graficului stabilit, în special execuția lucrărilor complexe de la pasajele denivelate și podul peste râul Someș. Pe șantier au fost prezenți managerul de proiect Fernando Lopes și dirigintele de șantier Giorgio Gasparetto.

Lucrări complexe realizate: pasajul denivelat peste calea ferată Satu Mare – Oradea și drumul spre Sătmărel (de la Km 6) are montate complet elementele prefabricate din beton și armăturile metalice peste care se va turna stratul final de beton; pasajul denivelat peste DN 19 Satu Mare – Carei (de la Km 9) are montate elementele prefabricate din beton; podul peste râul Someș are pe toată lungimea de 695 m o structură continuă, stratul final de beton armat este realizat în proporție de peste 80%.

”Varianta de Ocolire Satu Mare” este o investiție a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere printr-un proiect finanțat integral din fonduri europene prin POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și are ca termen de execuție sfârșitul lunii iunie 2021.