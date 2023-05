Satu Mare: Înghesuială la Bursa locurilor de muncă

În această dimineaţă a avut loc deschiderea Bursei locurilor de muncă organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare ( AJOFM) la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Sunt disponibile 766 locuri de muncă în diverse domenii:

• Industria mecanică – 194 locuri de muncă (operator la prelucrarea cauciucului, inginer mecanic, inginer electrician, operator la maşini uneltecu comandă numerică, strungar, lăcătuş mecanic etc.);

• Industria textilă, pielărie – 75 locuri de muncă ( confecţioner asamblor textile, confectioner articole din piele, muncitor necalificat în industria confecţiilor)

• Industria lemnului – 42 locuri de muncă (muncitor necalificat,tâmplar, tapiţer , montator subansamble etc.);

• Comerţ – 21 locuri de muncă (programator, asistent commercial,analist, contabil, representant tehnic lucrător gestionar, etc);

• Construcţii – 356 locuri de muncă (dulgher, zidar, zugrav), faianţar, macaragiu, etc;

• Alte domenii – 78locuri de muncă (agent de asigurare, agent de vânzări, , bucătar, agent servicii, ospătar, asistent social nivel superior,etc).

Bursa locurilor de muncă se încheie la ora 16!