Satu Mare: Încărcătura pe procuror, anul trecut, a fost de 406 dosare! Probleme de personal

În ciuda problemelor de personal cu care se confruntă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare şi unităţile subordonate au avut un indice de operativitate bun, iar încărcătura pe procuror a fost de 406 dosare penale. Potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei Informaţia Zilei de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, Marius Iancu (foto), în 2021, unităţile de parchet din judeţ au avut de soluţionat 12.553 dosare penale.

Au fost soluţionate 6.094 şi au rămas nesoluţionate 5.785, faţă de 6.899 dosare în 2020.

Ponderea trimiterilor în judecată a fost de 16,6%

Din analiza prezentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare rezultă că în perioada pandemiei a scăzut numărul dosarelor înregistrate. Dacă în 2019 au fost înregistrate 6.562 dosare, în 2020 numărul dosarelor nou înregistrate a fost de 5.626, iar în 2021 de 5.654.

Din cele 6.094 dosare soluţionate, în 995 au fost întocmite rechizitorii de trimitere în judecată, 19 au fost finalizate prin acord de recunoaştere a vinovăţiei, în 1.779 s-a dispus renunţarea la urmărirea penală, 3.301 cauze au fost clasate. Raportat la numărul de cazuri soluţionate ponderea trimiterilor în judecată a fost de 16,6%, mai mare decât în 2020 când a fost de 12,32%. Rata criminalităţii a fost de 300 inculpaţi trimişi în judecată la 100.000 de locuitori, faţă de 243 în 2020.

În plus procurorii sătmăreni au participat la şedinţele de judecată în 7.678 cauze penale, au formulat concluzii în 4.624 cauze şi au verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei 4.612 hotărâri pronunţate de instanţele penale. De asemenea, conform informaţiilor primite, procurorii au exercitat 70 de apeluri şi 45 de contestaţii.

Lipsă de personal la parchetele din judeţ

Din cele 70 de apeluri declarate au fost admise 47, procentul de admisibilitate fiind de 79,66%, iar din cele 45 de contestaţii declarate au fost admise 29. În plus, procurorii au participat la judecarea a 1.030 cauze civile. Raportat la cele 6.094 de dosare încărcătura pe procuror a fost de 406 dosare. Spuneam la început că indicele de operativitate al soluţionării cauzelor la nivelul unităţilor de parchet de pe raza judeţului a fost bun.

Din cele 6.094 cauze, soluţionate în termen de 6 luni de la data sesizării au fost soluţionate 2.456, între 6 luni şi un an au fost soluţionate 1.061 cauze şi 2.151 au fost soluţionate peste un an. Referitor la problemele de personal, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare funcţionează cu 7 procurori la o schemă de 12. Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare are 13 posturi de procurori şi sunt ocupate 10, la Carei şi Negreşti Oaş schema de personal este de 66%.