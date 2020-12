Satu Mare: Fotbalul judeţean cere sprijin de la autorităţi pentru testele COVID

Sezonul ar putea să înceapă în luna martie 2021 şi să aibă un singur tur

Fotbalul judeţean din Satu Mare se află în plină vacanţă de o bună bucată de vreme. În cel mai optimist scenariu, totul va reveni în primăvara anului 2021. Sunt înaintate mai multe variante. S-ar putea ca sezonul 2020-2021 să aibă un singur tur şi câteva jocuri care să stabilească o ierarhie finală, o campioană.

Deocamdată nimic nu este bătut în cuie. Se fac doar scenarii pentru ca sistemul să fie bine pus la punct dacă autorităţile vor permite ca fotbalul amator să înceapă. Zilele trecute am vorbit cu Ştefan Szilagyi, preşedintele Asociaţiei Judeţene de fotbal Satu Mare. Vă prezentăm un scurt interviu.

– Nu s-a oprit şi activitatea de la AJF Satu Mare?

– Nu ne-am oprit! Continuăm să muncim pentru că trebuie să transmitem unele informaţii către Federaţia Română de Fotbal. Din păcate, din returul sezonului trecut s-a jucat o singură etapă, într-o singură serie. Încă din luna aprilie am tot lucrat la diferite scenarii. Şi în toamnă am avut pregătit un scenariu complet pentru sezonul 2020-2021. Dar nu am putut să începem din cauza măsurilor, deşi în Ungaria nu au fost probleme. Pe un teren de fotbal nu era voie să fie 22 de pinguini (n.r. jucători) şi oficialii de joc. Dar pe aceeaşi suprafaţă, la mare puteau să stea mii de oameni fără test COVID. Pur şi simplu nu înţeleg. Trebuia să ne lase să jucăm în vară.

– În primăvară aţi trimis la FRF scenariile AJF Satu Mare pentru toate ligile din România. Ce s-a ales din acele propuneri?

– S-a mărit numărul de echipe în Liga 1, sunt mai multe serii în Liga 3, nu s-a retrogradat direct. În Liga 2 am propus 2 serii, dar a rămas una. Cu siguranţă s-au analizat propunerile noastre. Sunt mulţumit de modul în care s-au reluat primele trei eşaloane din România. Dar sigur, un ochi îmi plânge şi celălalt îmi râde. Fără spectatori nu are farmec, dar măsura nu aparţine Federaţiei. Este bine că s-a reluat fotbalul. Aş fi mai fericit dacă am putea să începem şi noi.

– Cum aţi caracteriza prima parte a sezonului din Liga 3 pentru CSM Satu Mare?

– În primul rând vreau să spun că mă bucur că Federaţia a schimbat din mers criteriile prin care s-a promovat în eşalonul al treilea, după acele baraje. Totuşi, felicit CSM Satu Mare că a promovat prin joc. Echipa a început sezonul foarte bine, după care s-a produs un scurtcircuit la Şimleu. Apoi au venit încet îmbolnăvirile, după care jucătorii nu s-au mai putut ridica la nivelul aşteptat, nici fizic şi nici psihic. Dar puteau fi evitate unele lucruri, de genul meciuri pierdute la masa verde. La început puteam să facem o colaborare cu LPS Satu Mare, cum permite Federaţia şi cum a făcut şi Unirea Tăşnad. Se mai putea face echipa a doua CSM în Liga a 4-a, că şi aşa nu jucam. După care o declaram la FRF. CSM ar fi avut jucători pentru trei echipe şi putea să trimită pe altcineva când au apărut cazurile de CORONAVIRUS, să ia de la echipa a doua şi de la juniori.

– Cum şi când va începe noul sezon?

– În anul 2019 am hotărât să schimbăm sistemul de campionat prin Adunare Generală. Pentru sezonul 2020-2021 reintroducem Elite-ul cu două serii, Liga 4 cu două serii şi Liga 5. Vom trage la sorţi şi va fi un singur tur. Dar depinde şi ce se hotărăşte la Federaţie în privinţa desemnării campioanei. Sezonul trecut ne-a lăsat liberi în această privinţă. Cred că vom începe în luna martie şi vom termina în funcţie de data limită la care va trebui anunţată campioana la FRF.

– Credeţi că echipele din judeţ vor reuşi să strângă suficienţi jucători pentru campionat?

– Da! Antrenamentele şi pregătirile au continuat în această perioadă între principalii jucători de la fiecare echipă. Am în plan mai multe proiecte, dar nu vorbesc deocamdată despre ele. Vom face un proiect prin care să cerem ajutorul Consiliului Judeţean măcar pentru testele COVID. Toată lumea îşi doreşte să înceapă fotbalul judeţean! Avem o familie mare de jucători, juniori, antrenori, conducători, medici şi numai. Sunt implicate în jur de 5.000 de persoane în tot fotbalul judeţean din Satu Mare.

– Câţi fotbalişti sătmăreni au plecat să joace în Ungaria în această perioadă?

– Dintre cei care au trecut pe la AJF, să se transfere, pot să spun că au plecat în jur de 30. La asta mai adăugăm alţi 50 de jucători care evoluează dincolo. Sunt care au ales Germania, Austria, dar şi Polonia. Dintre cei care fac naveta, mulţi vor reveni la Satu Mare când vom da startul.