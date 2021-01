Satu Mare: Foştii proprietari continuă să plătească impozite pentru terenurile de pe centura de ocolire

Problema despăgubirilor în cazul terenurilor luate pentru centura de ocolire a Sătmarului nu s-a rezolvat nici până azi. Sătmărenii sunt în continuare revoltaţi pentru că lucrurile bat pasul pe loc, pentru ei, în timp ce autorităţile se tot laudă că în curând vor deschide centura, că vor fi drumuri de legătură etc. Apare întrebarea: “Dar cu noi cum rămâne?”

“Au trecut trei ani de la acea şedinţă la care a venit toată lumea şi în care ni s-a spus, ca în vremea comunismului, că pentru binele ţării să nu creăm probleme. Lucrările sunt în toi, dar cum rămâne cu obligaţiile pe care autorităţile le au faţă de noi? Cum rămâne cu actele cadastrale? Am fost să plătesc impozitul pe acel teren şi nu mi s-a spus că nu mai e nevoie… Când vom fi despăgubiţi? Ne-au luat terenurile cu preţuri de nimic, de zece ori mai mici. Chiar şi aşa, încă nu am primit nimic. Pe acel loc am vrut să construiesc ceva şi mi se părea mai normal ca primăria să-mi dea un alt loc, pe aceeaşi suprafaţă, în altă zonă. Dar nu s-a putut. Ne ia terenul cu 15 lei pe metru pătrat şi după ani de zile încă nu s-au făcut actele cadastrale şi n-am fost despăgubiţi! Ce mai trebuie să facem ca lucrurile să se rezolve?”, ne-a declarat A.R.