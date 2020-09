Satu Mare: Florin Mulcuţan este noul vicepreşedinte al Ligii Profesioniste de Box

În luna august anunţam faptul că Viorel Plosca – preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box Satu Mare şi sătmăreanul Florin Mulcuţan sunt delegaţi de Liga Profesionistă de Box din România la un meci de profesionişti din cadrul galei “Luptă Capitală”. Câteva săptămâni mai târziu primim o altă veste bună pentru Satu Mare în ceea ce-l priveşte pe Florin Mulcuţan. Zilele trecute a fost votat vicepreşedinte al Ligii Profesioniste de Box din România!

“Liga Profesionistă de Box are plăcerea de a anunţă nominalizarea domnului Florin-Ioan Mulcuţan-Chiş în funcţia de Vicepreşedinte. Prin această nominalizare se doreşte întărirea echipei pentru promovarea Boxului Profesionist în România cât şi în străinătate, fiind cunoscută şi apreciată contribuţia să în domeniul pugilistic. Avem speranţa că împreună vom dezvoltă profesionismul în ţară noastră”, apare într-un comunicat de presă primit pe adresa redacţiei Informaţia Zilei şi semnat de Rudel Obreja, preşedintele Ligii Profesioniste de Box.

În scurt timp l-am contactat pe Florin Mulcuţan pentru a afla ce înseamnă această numire pentru el şi ce îşi propune să realizeze din postura de vicepreşedinte LPB.

“Înseamnă o mare onoare şi o responsabilitate fantastică pentru că este mult de lucru în boxul românesc şi mai ales în boxul profesionist. Mă bucur pentru că este încununarea mai multor ani de muncă, o muncă titanică pe care am depus-o necondiţionat în folosul boxului românesc. Se pare că a fost văzută de cine trebuie şi cred că tocmai de aceea am fost nominalizat, votat şi susţinut de către Liga Profesionistă de Box pentru această funcţie. Ţin să-i mulţumesc pe această cale domnului Rudel Obreja şi lui Viorel Plosca fără de care nu aş fi putut face mare lucru deoarece este mentorul meu în boxul profesionist. Mă voi ocupa de organizarea competiţiilor şi de găsirea valorilor reale din boxul românesc pentru a fi promovate în boxul profesionist şi peste hotare. Vrem să redevenim ceea ce am fost în urmă cu 10-15 ani când Leonard Doroftei făcea furori, Mihai Leu mai devreme, Adrian Diaconu… Sunt mulţi cei care au făcut înaltă performanţă în boxul profesionist şi vrem să redevenim o forţă în boxul mondial”, ne-a declarat Florin Mulcuţan.

La acest nou început de drum îi dorim mult succes!