Satu Mare: După caniculă vin furtunile

Meteorologii au emis noi atenţionări Cod Galben valabile până astăzi seara, în judeţul Satu Mare şi aproape jumătate din ţară. Pentru marţi, 1 septembrie, între orele 3.00-23.00, a fost emis Cod Galben de instabilitate atmosferică temporar accentuate.

La început în Banat, Crişana, apoi cu precădere în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei şi local la munte, vor fi perioade de instabilitate atmosferică accentuate, cu durată variabilă, ce se va manifesta prin averse, care pe alocuri vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii şi grindină. Cantităţile de apă vor depăşi 20-25 l/mp, izolat chiar 40-50 l/mp.

Valorile termice vor fi în medie cu 10 grade C mai scăzute decât în zilele precedente, la Satu Mare maxinele vor oscila în jur de 24 grade C, iar minimele în jur de 11-12 grade C. Probabilitatea de precipiaţii este de 80%, înainte de masă mai mult sub formă de ploi, iar după amiază predominant averse, însoţite de descărcări electrice, dar în cea de a doua parte a zilei, aproape în tot judeţul se va putea zări şi soarele.