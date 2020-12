Satu Mare: Dosare penale pentru bărbaţi care comercializau articole pirotehnice

Peste 230 de articole pirotehnice au fost ridicate în vederea confiscării de poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, în urma unor acţiuni organizate la data de 28 decembrie a.c..

Astfel, poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Satu Mare au organizat la data de 28 decembrie a.c., acţiuni în vederea identificării persoanelor care efectuează operaţiuni cu obiecte pirotehnice, fără drept.

În urma activităţilor desfăşurate au depistat un bărbat, de 31 de ani, din localitatea Pişcolţ, care se afla pe strada Prahova, din municipiul Satu Mare, având asupra sa 41 de obiecte pirotehnice, pentru care nu a putut să prezinte documente de provenienţă.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de orice operaţiuni cu obiecte pirotehnice.

•

Totodată, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Satu Mare, au identificat un sătmărean, de 54 de ani, care în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Satu Mare, autorizată de a deţine, depozita şi comercializa articole pirotehnice din categoria 1 (F1, P1,T1), a comercializat articole pirotehnice din categoria P1, unui minor, de 14 ani.

Faţă de minor s-a luat măsura sancţionării contravenţionale conform Legii nr. 126/1995.

Totodată, în cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1, către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

•

Tot ieri, 28 decembrie, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraş Livada, au depistat pe raza localităţii Livada un autoturism la volanul căruia se afla un tânăr, de 26 de ani, din localitatea Iojib.

În urma controlului efectuat, poliţiştii au găsit în interiorul autoturismului 133 de articole pirotehnice, pentru care persoana de la volan nu a putut să prezinte documente de provenienţă.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de orice operaţiuni cu obiecte pirotehnice efectuate fără drept.

Toate articolele pirotehnice depistate de poliţişti au fost ridicate în vederea confiscării.

Reamintim cetăţenilor că orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an. Comercializarea către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege a articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an. În contextul apariţiei pe piaţa românească a articolelor pirotehnice de tip petardă, încadrate în categoria P1, facem precizarea că acestea nu sunt destinate a fi folosite în scop de divertisment, utilizarea lor fiind permisă în cazuri deosebite, de persoanele aflate în pericol, pentru a îndepărta animalele agresive sau sălbatice, de către fermieri sau alte categorii profesionale care utilizează aceste articole pirotehnice în scop tehnic. În fapt, aceste articole pirotehnice anterior erau încadrate în categoriile de risc F2 şi F3, fiind destinate uzului profesional datorită periculozităţii deosebite, iar ulterior au fost certificate pentru introducere pe piaţă pe baza scopului declarat (combaterea atacului animalelor sălbatice).

Sursă: IPJ Satu Mare