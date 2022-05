Satu Mare: Doi şoferi “şmecheri” au rămas fără permis

Sâmbătă, 21 mai a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au desfăşurat o acţiune pe raza municipiului Satu Mare pentru combaterea conducerii unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive.

Totodată, poliţiştii rutieri au vizat şi conducătorii auto care, prin adoptarea unui stil de conducere agresiv, prezintă un real pericol pentru toate categoriile de participanţi la traficul rutier, periclitând astfel climatul de ordine şi siguranţă publică.

În urma desfăşurării activităţilor specifice, a fost luată măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce în 11 cazuri. Dintre acestea, 9 conducători auto au fost depistaţi sub influenţa alcoolului, iar 2 conducători auto au adoptat un stil de conducere agresiv în trafic.

De asemenea, au fost întocmite 2 dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, dar şi un dosar penal în cazul unui conducător auto aflat sub influenţa substanţelor psihoactive.

Serviciul Rutier Satu Mare atrage astfel atenţia conducătorilor auto că au obligaţia de a respecta întocmai normele rutiere aflate în vigoare, iar în cazul săvârşirii oricăror fapte de natură contravenţională sau penală, se va acţiona prompt şi eficient, în vederea menţinerii unui climat de linişte a societăţii.