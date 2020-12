Satu Mare: Cum s-a votat în municipii şi oraşe până la ora 19:10?

Update: La ora 19:10, în judeţul Satu Mare au votat 85.497 de cetăţeni, procentul fiind de 27,32 %, sub media naţională, care cu greu a depăşit 30%. În Satu Mare, în mediul urban au votat 41.242 de persoane, iar în mediul rural 44.255 de persoane.

Pe plan naţional, judeţul Satu Mare se află pe locul 8, de la capăt, la capitolul prezenţă la vot.

Cum s-a votat în municipiile şi oraşele din judeţ:

• Municipiul Satu Mare: 28.060 de votanţi – 28,29%

• Municipiul Carei: 5.485 – 26,89% %

• Oraşul Negreşti-Oaş: 3.024 – 21,8 %

• Oraşul Tăşnad: 2.101 – 27,9 %

• Oraşul Ardud: 1.186 – 20,27%

• Oraşul Livada: 1.444 – 25,37%

*********************

Update: IPJ Satu Mare transmite că nu s-au înregistrat evenimente deosebite la alegerile parlamentare. Video:

************************************

Update: La ora 17:10, în judeţul Satu Mare au votat 71.676 de cetăţeni, procentul fiind de 22,9 %, sub media naţională care este de 26%. În mediul urban au votat 34.920 de persoane, iar în mediul rural 36.756 de persoane.

Pe plan naţional, judeţul Satu Mare se află pe locul 5, de la capăt, la capitolul prezenţă la vot.

Cum s-a votat în municipiile şi oraşele din judeţ:

• Municipiul Satu Mare: 23.834 de votanţi – 24,03%

• Municipiul Carei: 4.560 – 22,36% %

• Oraşul Negreşti-Oaş: 2.608 – 18,83 %

• Oraşul Tăşnad: 1.772 – 23,53 % • Oraşul Ardud: 950 – 16,23%

• Oraşul Livada: 1.207 – 21,24%

**************************

Update: A votat şi Adrian Ştef. Iată mesajul său:

“Astăzi, înainte de a-mi exercita dreptul de vot Acasă în comuna Pomi, am participat la slujba de duminică de la biserica din sat şi m-am rugat pentru sufletul unchiului meu, academicianul Gabriel Ştrempel, fost director al Bibliotecii Academiei Române, trecut în eternitate chiar în acest sfârşit de săptămână. Din păcate, el nu a mai apucat să vadă ce se va întâmpla după alegerile de astăzi, dar noi avem şansa acum să votăm pentru a ieşi din criză şi a repune ţara pe picioare. Pentru asta am votat azi şi asta e misiunea pe care ne-o asumăm de mâine!”

**************************

Update: La ora 15:10, în judeţul Satu Mare au votat 53.296 de cetăţeni, procentul fiind de 17,03 %, sub media naţională. În mediul urban au votat 27.056 de persoane, iar în mediul rural 26.240 de persoane.

Pe plan naţional, judeţul Satu Mare se află pe locul 3, de la capăt, la capitolul prezenţă la vot.

Cum s-a votat în municipiile şi oraşele din judeţ:

• Municipiul Satu Mare: 18.680 de votanţi – 18,83%

• Municipiul Carei: 3.423 – 16,78% %

• Oraşul Negreşti-Oaş: 2.108 – 15,17 %

• Oraşul Tăşnad: 1.371 – 18,21 %

• Oraşul Ardud: 710 – 12,16%

• Oraşul Livada: 870 – 15,28%

******************

Update: IJJ Satu Mare anunţă că peste 200 de jandarmi sătmăreni sunt duminică la datorie, pe timpul procesului electoral şi după finalizarea acestuia, pentru:

– asigurarea protecţiei şi ordinii publice la 126 secţii de votare dispuse în 86 de locaţii;

– asigurarea protecţiei locurilor de depozitare a buletinelor de vot;

– asigurarea protecţiei Biroului Electoral Judeţean;

– asigurarea protecţiei transportului materialelor necesare votării;

– asigurarea protecţiei rezultatelor votării;

– asigurarea protecţiei urnei mobile;

– asigurarea intervenţiei operative în cazul tulburării ordinii publice sau la sesizările înregistrate pe timpul procesului electoral;

– menţinerea ordinii publice.

*********************

Update: A votat şi Octavian Petric. Iată mesajul său:

“VĂ MULŢUMESC tuturor celor care mi-aţi acordat votul în urmă cu patru ani şi în urmă cu opt ani, dar şi celor care mi-aţi reconfirmat încrederea în această lună de campanie. Am votat cu gândul pro, pentru că îmi doresc ca toţi românii să se simtă acasă, în Satu Mare. Am votat pentru o Românie unită, a tuturor românilor, în care conducătorii aceste ţări să unească, nu să dezbine. Îmi doresc să facem în continuare echipă, astfel încât tot ceea ce ne-am propus în această lună să se realizeze. Pentru ca niciun sătmărean, niciun român, să nu se simtă exclus sau lăsat în urmă!”

*********************

Update: A votat şi Radu Cristescu. Iată declaraţia sa:

“Am votat astăzi pentru ca românii să-şi ia viaţa înapoi! Nu e normal că la 30 de ani de la Revoluţie votăm ca să ne salvăm. Am votat ca de mâine România să aibă un plan concret şi specialişti capabili să gestioneze pandemia şi criza economică. Am votat pentru redeschiderea şcolilor şi a pieţelor. Am votat pentru salvarea producătorilor români şi a firmelor româneşti. Am votat pentru ca acest popor să-şi recapete demnitatea, atât de mult călcată în picioare în ultimul an. Vă îndemn pe toţi să votaţi! E o zi decisivă pentru următorii patru ani!”

******************

Update: Prezenţă mică la urne puţin după ora 13 la Secţia de votare nr. 220 din Nisipeni. Potrivit preşedintelui secţiei, Klaus Fisher, din cele 716 persoane cu drept de vot aflate pe listele permanente, au votat până la ora 13.15 un număr de 66, 9 din acestea votând pe liste suplimentare, iar la două persoane, una în izolare şi una depistată pozitiv cu noul Coronavirus, ambele la aceeaşi adresă, fiind solicitată urna mobilă. La secţia din Nisipeni a fost înainte de prânz şi un mic incident, potrivit membrilor comisiei, o femeie din sat care s-a prezentat la vot nu le-a permis celor de la intrare să i se ia temperatura, spunând că e corpul său şi nu lasă pe nimeni să se atingă de ea. Membrii comisiei spun că femeia nu purta nici mască, dar asta nu ar fi fost o problemă pentru că există măşti de protecţie suficiente pentru toţi cei care nu au o mască asupra lor. Se pare că femeia a sunat la 112 să spună că nu e lăsată să voteze.

***********************

Update: A votat şi primarul Gabor Kereskenyi. Iată declaraţia sa:

“Am votat pentru o echipă care să susţină proiectele din municipiul Satu Mare. Datoria celor care reprezintă sătmarenii în Parlament este să lupte pentru aducerea unor sume cât mai mari pentru judeţul din care provin, să sprijine autorităţile locale, interesele sătmărenilor. Nu ajunge să spunem ca suntem mândri că suntem sătmareni, trebuie să ne reprezentăm comunitatea cu rezultate concrete. Invit toţi satmarenii să vină la vot, noi să fim cei care ne decidem viitorul!”

*********************

Update: A votat şi preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba. Iată mesajul său:

“Votul este sigur, nu există pericol de infecţie, (…) aici în circumstanţe practic foarte profesioniste, fiecare îşi poate exprima opinia. Sa nu uitam ca exista doar aceasta ocazie la fiecare 4 ani!”

********************

Update: Mesajul video al preotului militar Cristian Silaghi, responsabilul de comunicare al Centrului de Comunicare Judeţean din cadrul IPJ Satu Mare, la ora 12:30:

************************

Update: La ora 12:30, în judeţul Satu Mare au votat 31.181 de cetăţeni, procentul fiind de 9,96 %, sub media naţională. În mediul urban au votat 17.122 de persoane, iar în mediul rural 14.059 de persoane.

Pe plan naţional, judeţul Satu Mare se află pe locul 6, de la capăt, la capitolul prezenţă la vot.

Cum s-a votat în municipiile şi oraşele din judeţ:

• Municipiul Satu Mare: 11.859 de votanţi – 11,95%

• Municipiul Carei: 2.118 – 10,38 %

• Oraşul Negreşti-Oaş: 1.323 – 9,52 %

• Oraşul Tăşnad: 891 – 11,83 %

• Oraşul Ardud: 424 – 7,24%

• Oraşul Livada: 517 – 9,08%

******************** Update: A votat şi Radu Panait. Iată declaraţia sa: “Astăzi alegem între „Noaptea ca hoţii” şi „O Românie fără hoţie”. Eu am votat pentru o Românie fără hoţie! Haideţi să ne convingem apropiaţii să iasă la vot! O jumătate de oră pentru următorii 4 ani.” ******************** Update: Până la ora 11:30, în judeţul Satu Mare au votat 22.774 de cetăţeni pentru un procent de 7,27%. Totodată, grupa de vârstă cea mai activă în primele ore este cea 45-64 de ani. Totodată, tinerii cu vârsta între 18 şi 24 de ani sunt cei mai “inactivi”. Iată câteva statistici conform prezenta.roaep.ro:

Cum s-a votat în municipiile şi oraşele din judeţ:

• Municipiul Satu Mare: 8.929 de votanţi – 9%

• Municipiul Carei: 1.573 – 7,71 %

• Oraşul Negreşti-Oaş: 991 – 7,13%

• Oraşul Tăşnad: 677 – 8,99%

• Oraşul Ardud: 280 – 4,78%

• Oraşul Livada: 315 – 5,53 % ********************* Update (10:40): Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare ne transmite că procesul de votare a început fără probleme la nivelul judeţului Satu Mare. Iată prima informare IPJ: “Locaţiile secţiilor de votare şi toate materialele necesare bunei desfăşurări a procesului electoral au fost predate preşedinţilor secţiilor de votare. Toate cele 337 de secţii de votare constituite pe raza judeţului Satu Mare au fost predate de către efectivele structurilor MAI angrenate în misiuni de pază pe timpul nopţii preşedinţilor secţiilor de votare. Pe parcursul întregii zile, până la finalizarea activităţii de votare, pentru buna desfăşurare a procesului electoral, efectivele MAI vor fi prezente pentru a preveni apariţia unor incidente de natură să perturbe procesul de votare. Astfel, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare va avea în responsabilitate 154 de secţii de votare, constituite în 149 de locaţii, unde vor fi prezenţi 149 de poliţişti, Inspectoratul de Jandarmi Satu Mare va avea în responsabilitate 126 de secţii de votare dispuse în 86 de locaţii, unde vor fi prezenţi 126 de jandarmi, iar Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Satu Mare va avea în responsabilitate 57 de secţii de votare dispuse in 55 de locaţii, unde vor fi prezenţi 102 de poliţişti de frontieră. Până la acest moment, la nivelul judeţului Satu Mare au fost sesizate câteva incidente, dar care nu au afectat desfăşurarea votului. În două cazuri au existat probleme tehnice cu tableta pentru citirea CNP –ului, aspectele fiind remediate. De asemenea, în cursul zilei de ieri, au fost aplicate 3 sancţiuni contravenţionale, în baza Legii 208/ 2015 pentru continuarea campaniei electorale în mediul online. Înainte de a încheia, pentru că astăzi este Sfântul Nicolae, permiteţi-ne să urăm un sincer La mulţi ani sărbătoriţilor zilei!” Iată şi mesajul video al preotului militar Cristian Silaghi, responsabilul de comunicare al Centrului de Comunicare Judeţean din cadrul IPJ Satu Mare: http://www.informatia-zilei.ro/sm/wp-content/uploads/2020/12/VID-20201206-WA0000.mp4 ******************* Update: A votat şi Radu Roca. Mesajul acestuia: “Bună dimineaţa dragi sătmăreni, dragi prieteni, dragi cunoscuţi! #Amvotat cu respect şi dragoste pentru semeni ! Cred cu tărie în oameni şi în adevăr şi sunt convins că sătmărenii vor discerne care este drumul corect pentru ei ! #Amvotat, aşa cum am spus şi sătmărenilor, pentru a readuce oamenilor o viaţă normală şi sigură pentru ziua de mâine ! #Amvotat pentru repornirea economiei şi asigurarea bunăstării tuturor românilor ! #Amvotat pentru Demnitate împotriva celor care ne umilesc zi de zi! Doamne ajută! LA MULŢI ANI tuturor care azi de Sf Nicolae îşi serbează ziua onomastică si de nastere! ******************* Update: A votat şi Marcela Papic. Mesajul acesteia:“Am votat cu credinta! Credinta ca Dumnezeu iubeste poporul roman si nu-l lasa de izbeliste oricat l-ar incerca! Am votat cu gandul la copiii si tinerii acestei tari, cu mesajul: nu lasati pe nimeni, niciodata, sa va spuna ca „nu se poate”! Mos Nicolae sa ne aduca vesti bune, bucurie si sanatate! La multi ani celor ce-si sarbatoresc azi ziua de nume!” ******************* Update: Adrian Cozma a votat la Alegerile Parlamentare. Iată ce a spus: „Alegerile sunt despre viitor. Dincolo de dorinţele partidelor şi chiar a programelor sunt importanţi oamenii pe care îi alegem. Oamenii buni dau valoare lucrurilor şi pot să aducă mai mult bine şi mai mult viitor tuturor. Timp de 4 ani putem să avem liniştea unei guvernări responsabile şi pregătită pentru anii care vin. Duminică frumoasă tuturor!” ***************

Update: La ora 10, în judeţul Satu Mare au vota 13.263 de cetăţeni, reprezentând 4,23%din total.

Satu Mare se află pe locul 7, de la capăt, în topul judeţelor privind prezenţa la vot.

Cum s-a votat în municipiile şi oraşele din Satu Mare:

Municipiul Satu Mare: 5.203 de votanţi – 5,24%

Municipiul Carei: 972 – 4,8 %

Oraşul Negreşti-Oaş: 632 – 4,54%

Oraşul Tăşnad: 397 – 5,27%

Oraşul Ardud: 186 – 3,17%

Oraşul Livada: 184 – 3,23 %

************************

Update: Până la ora 9:00, în judeţul Satu Mare au votat 7.295 de cetăţeni, reprezentând 2,44% din totalul celor înscrişi pe listele permanente.

Satu Mare se află pe locul 8 de la capăt în topul judeţelor privind prezenţa la vot.

Cum s-a votat în municipiile şi oraşele din judeţ:

Municipiul Satu Mare: 3.082 de votanţi – 3,1%

Municipiul Carei: 555 – 2,72%

Oraşul Negreşti-Oaş: 316 – 2,31%

Oraşul Tăşnad: 218 – 2,89%

Oraşul Ardud: 90 – 1,53%

Oraşul Livada: 78 – 1,37%

****************************

Peste 313.000 de cetăţeni din judeţul Satu Mare sunt aşteptaţi duminică, 6 decembrie la vot, la alegerile parlamentare. Autorităţile locale dau asigurări că procesul de votare se va desfăşura în condiţii de maximă siguranţă.

Alegerile vizează persoanele care îi vor reprezenta pe cetăţenii din judeţele României, pe cei din străinătate sau minorităţile naţionale.

La alegerile de duminică se vor alege 465 de parlamentari, adică 136 de senatori şi 329 de deputaţi. Precizăm că un deputat reprezintă 73.000 de locuitori, iar un senator 168.000 de locuitori. Totodată, cei mai mulţi reprezentanţi ai legislativului vor fi din Bucureşti – 13 senatori şi 29 deputaţi, urmat de Iaşi – 5 senatori şi 12 deputaţi şi Constanţa şi Prahova – 5 senatori şi 11 deputaţi. Judeţele cu cei mai puţini reprezentanţi sunt Covasna, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Sălaj şi Tulcea (câte 2 senatori şi 4 deputaţi). În ceea ce priveşte Satu Mare, judeţul nostru va da 2 senatori şi 5 deputaţi.

Pentru aceste alegeri, în judeţul Satu Mare avem un total de 106 candidaţi, din care 39 pentru Senat şi 67 pentru Camera Deputaţilor.

337 de secţii de votare în judeţul Satu Mare

Vineri s-a desfăşurat videoconferinţa Comisiei tehnice centrale cu prefecţii, subprefecţii şi membrii Comisiei tehnice judeţene pe tema coordonării activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 6 decembrie 2020.

Măsurile prevăzute de Hotărârea nr. 745 din 3 septembrie 2020 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 la nivelul judeţului Satu Mare au fost îndeplinite cu succes, iar în perioada următoare vor fi împărţite către birourile secţiilor de votare toate materialele necesare votării, precum şi materialele de protecţie sanitară cu ajutorul cărora alegătorii vor vota în siguranţă. De asemenea, conform atribuţiilor legale, Instituţia Prefectului a verificat organizarea şi dotarea corespunzătoare a tuturor celor 337 de secţii de votare existente la nivelul judeţului.

344.792 de buletine de vot pentru sătmăreni

În judeţul Satu Mare au ajuns 344.792 de buletine de vot necesare pentru alegerile pentru Senat şi 344.792 de buletine de vot pentru alegerile pentru Camera Deputaţilor, tipărite de Regia Autonomă ”Monitorul Oficial”. La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 6 decembrie 2020, în judeţul Satu Mare sunt aşteptaţi la vot 313.447 de alegători înscrişi pe listele permanente. Pentru aceste alegeri au fost distribuite 323.678 de timbre autocolante şi 1.685 de ştampile cu menţiunea “VOTAT”.

Condiţii de maximă siguranţă

Structurile aparţinând Ministerului Afacerilor Interne îşi îndeplinesc atribuţiile legale privind paza secţiilor de votare, asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona secţiilor de votare, siguranţa transportului buletinelor de vot.

18.191.396 de români cu drept de vot

Prefectul judeţului Satu Mare, Radu Bud dă asigurări tuturor sătmărenilor că au fost luate toate măsurile sanitare de protecţie astfel încât procesul de votare să se desfăşoare în condiţii de maximă siguranţă pentru toate persoanele care îşi vor exercita duminică dreptul la vot, aşa cum au fost asigurate la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 2 decembrie 2020 este de 18.191.396.

În perioada electorală, Registrul electoral a fost actualizat atât prin importuri de date de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi de la Direcţia Generală de Paşapoarte, cât şi prin radieri ale persoanelor efectuate de către primări.

Astfel, după efectuarea tuturor actualizărilor, situaţia numărului de alegători valabil pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020 este următoarea:

• Numărul total al persoanelor care au dreptul de vot interzis este de 19.604 cetăţeniş

• Numărul total de cetăţeni români cu domiciliul în străinătate care figurează cu drept de vot la acest scrutin este 740.367 de persoaneş

• Numărul total al alegătorilor români din străinătate care au optat pentru votul prin corespondenţă prin înregistrarea pe site-ul votstrainatate.ro este de 35.808 cetăţeniş

• Numărul total al alegătorilor români din străinătate care au optat pentru votul la secţia de votare prin înregistrarea pe site-ul votstrainatate.ro este de 3.078 cetăţeni.

Se precizează că alegătorii care au domiciliul în România şi care au optat să voteze în străinătate, atât pentru votul prin corespondenţă, cât şi pentru votul la o secţie de votare, în număr de 34.192, au fost radiaţi din listele electorale permanente din România pentru acest scrutin.