Satu Mare: Cum comentează liderii politici hotărârea privind noul subprefect?

Prefectura judeţului Satu Mare revine UDMR, iar PNL şi USR vor da subprefecţii. Aşa au hotărât liderii coaliţiei după mai multe runde de negocieri.

Pataki Csaba: Ideea de a crea judeţe monocolore a venit de la PNL

UDMR va da prefect la Satu Mare. Astfel, cele mai importante funcţii din judeţ vor fi deţinute de Uniune. Preşedintele Consiliului Judeţean, primarul municipiului reşedinţă de judeţ şi funcţia de prefect vor fi deţinute de UDMR. Preşedintele UDMR Satu Mare, Pataki Csaba spune că „idea de a crea judeţe monocolore” a venit de la partenerii din coaliţie, „mai exact de la PNL”.

„Decizia ca la Satu Mare funcţia de prefect să fie ocupată de un reprezentant al UDMR, nu a fost luată la nivel judeţean, ci a fost o înţelegere la nivel naţional, în urma negocierilor purtate de liderii coaliţiei guvernamentale formată din PNL, UDMR şi USR PLUS. Ideea de a crea judeţe monocolore, când vine vorba de şefia celor mai importante instituţii, a venit de la partenerii de coaliţie, mai exact de la PNL.

Vă pot oferi un exemplu concludent, cel de la Bihor, unde UDMR ar fi dorit să obţină funcţia de prefect, însă s-a decis că această funcţie să revină PNL-ului, astfel încât judeţul să fie condus la cele mai înalte funcţii de reprezentanţi ai acestui partid, după ce preşedinţia Consiliului Judeţean Bihor şi Primăria municipiului Oradea au fost câştigate la alegerile locale de reprezentanţi ai PNL. Eu fiind un adept al muncii în echipă, la nivelul judeţului Satu Mare nu vom putea vorbi despre un dezechilibru la nivelul funcţiilor de conducere în aceste trei instituţii importante.

Va exista astfel un echilibru şi la nivelul conducerii Instituţiei Prefectului, deoarece vor fi numiţi doi subprefecţi de altă coloratură politică, respectiv din PNL şi USR, la fel cum în acest moment la nivelul Consiliului Judeţean avem doi vicepreşedinţi din cadrul PNL”, a spus preşedintele UDMR, Pataki Csaba.

Prefectul judeţului Satu Mare va fi actualul subprefect Altfatter Tamas. „La nivelul judeţului Satu Mare, UDMR îl propune în funcţia de prefect pe domnul Altfatter Tamás. În ultimii 7 ani, Altfatter Tamás a lucrat cu mai multe guverne şi a demonstrat de fiecare dată că este o persoană imparţială, corectă faţă de fiecare cetăţean al judeţului Satu Mare. Sunt absolut convins că şi în calitate de prefect, va face faţă cu mult succes exigenţelor acestei funcţii”, a adăugat preşedintele UDMR Pataki Csaba.

Adrian Cozma, despre propunerea pentru subprefect: Prima opţiune este Radu Bud

Preşedintele interimar PNL Satu Mare, deputat Adrian Cozma ne-a declarat că liberalii şi-ar fi dorit funcţia de prefect al judeţului Satu Mare cu atât mai mult cu cât actualul prefect Radu Bud „e printre cei mai experimentaţi din ţară”. El a mai subliniat că echipa de negocieri a fost una restrânsă şi că organizaţii PNL puternice din ţară au pierdut funcţia de prefect.

„Sigur că mi-am dorit ca actualul prefect să-şi poată continua activitatea fiindcă e printre cei mai experimentaţi din ţară pe zona asta, dacă nu e cel mai experimentat, dar negocierea n-a depins de mine. PNL nu putea să ia toate posturile de prefect, iar Satu Mare e un judeţ mic. Sigur că ţinând cont de specificul demografic şi de alte lucruri care doar aici la noi au şi o anumită simbolistică, trebuia să avem prefect. În niciun caz nu e vorba de forţa unei organizaţii judeţene de a-şi impune voinţa fiindcă organizaţiile puternice din PNL n-au obţinut funcţia de prefect. Vorbim de Cluj, Timiş, Arad, Suceava, Sălaj.

Nici la Bucureşti nu avem prefect. Echipa de negociere a fost una foarte restrânsă formată din preşedinţii partidelor la nivel naţional. N-am participat la nicio şedinţă, ca de altfel nici ceilalţi colegi din alte judeţe”, a spus av. Adrian Cozma – preşedinte interimar PNL Satu Mare.

Interlocutorul nostru a subliniat că nu s-a luat o decizie cu privire la persoana care urmează să fie propusă pentru funcţia de subprefect, însă actualul prefect Radu Bud are prioritate, „bineînţeles dacă doreşte”.

Ce spune Radu Panait – preşedintele USR Satu Mare?

Preşedintele USR Satu Mare, deputat Radu Panait apreciază că şi organizaţia pe care o conduce poate contribui la dezvoltarea judeţului.

„Ţinând cont că negocierile au fost duse la nivelul întregii ţări, soluţia găsită a trebuit să corespundă viziunii tuturor părţilor. Desigur că ne-am fi bucurat ca funcţia de prefect să fi fost alocată USR PLUS, dar considerăm că şi având subprefect, putem contribui la dezvoltarea judeţului”, a precizat Radu Panait.

În ceea ce priveşte propunerea pentru funcţia de subprefect, interlocutorul nostru a precizat că „principiile USR PLUS privind competenţa şi meritocraţia vor fi luate în considerare când se va face numirea. Dorim să aducem la cârma judeţului oameni profesionişti, capabili, care au demonstrat în domeniile lor de activitate şi care pot face diferenţa în administraţie”.

Dacă funcţia de subprefect va reveni PLUS, cele mai importante criterii care vor sta la baza propunerii „sunt competenţa şi integritatea”, spune Mircea Miclăuş – preşedinte PLUS Satu Mare. „UDMR şi-a manifestat interesul pentru negocierea, respectiv preluarea funcţiei de prefect, evident în judeţele unde există comunitate maghiară. Dat fiind faptul că la nivel guvernamental există o coaliţie care funcţionează, există toate premizele necesare ca această colaborare, în mod natural, să se întâmple şi la nivel local. În ceea ce priveşte nominalizarea pentru funcţia de subprefect, dacă această funcţie revine PLUS, vor exista câteva criterii care vor sta la baza nominalizării persoanei care va fi selectată. Cele mai importante criterii sunt COMPETENŢA şi INTEGRITATEA!”, a spus preşedintele PLUS Satu Mare, Mircea Miclăuş.

Ionuţ Oneţ: Cozma a dat pe tavă judeţul la UDMR

„Este inadmisibil ca în judeţul Satu Mare, 65% din electorat să nu fie reprezentat”, spune preşedintele PSD Satu Mare, Ionuţ Oneţ. El apreciază că Adrian Cozma „a dat pe tavă judeţul la UDMR.”

„Este încă o dovadă a faptului că preşedintele PNL, Adrian Cozma, a dat pe tavă judeţul la UDMR, aceasta fiind răsplata la funcţiile de vice primite de PNL la Consiliul Judeţean. Este inadmisibil ca în judeţul Satu Mare, 65% din electorat să nu fie reprezentat la nivel de conducere de Consiliu Judeţean sau Prefectură. Ruşine -Adrian Cozma -Guvernul PNL!”