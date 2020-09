Satu Mare: Cea mai mare prezenţă la vot este la secţia din Şcoala Rakoczi Ferenc

UPDATE: La ora 15.30, prezenţa la vot în municipiul Satu Mare este de 23%. Secţia cu cel mai mare procent este cea din Şcoala Rakoczi Ferenc, 32,56%. Cea mai slabă prezenţă la vot este în secţia de la Şcoala Gimnazială Mircea Eliade, 14,24%. La Şcoala Gimnazială Aveam Iancu din Micro 16 au fost amenajate 6 secţii de votare (35 – 40). La deschidere, la ora 7.00 dimineaţa, circa 20 de persoane erau deja în faţa unităţii, dornice să voteze. Afluxul de alegători a fost destul de mare pe tot parcursul zilei. Astfel, la ora 15.00 erau înregistrate prezenţe cuprinse între 20% şi 26%. Cei mai mulţi s-au prezentat la Secţia 37, 338 de alegători din 1.304 înscrişi pe liste. UPDATE: La Bixad, pentru a ajunge în incinta Secţiilor de votare Nr. 147 şi 148, care se află în clădirea Şcolii cu clasele I-VIII “Aurel Haiduc”, se stă la coadă (foto). Lume multă, de toate vârstele, vrea să voteze. Preşedintele Secţiei 147, Valer Brata, ne-a spus că e pentru prima dată în viaţa lui, şi de mulţi ani încoace e implicat ca membru în secţiile de votare, când oamenii vin în număr atât de mare la vot. La ora 14.20, din cele 1.352 persoane aflate pe liste, şi-au exercitat dreptul de a vota 429. Urna mobilă era pe teren la 21 de solicitări. La Secţia de votare 148 Bixad, Circumscripţia comunală 15, până la ora 14.30 au votat 320 de persoane din cele 4.168 pe liste permanente, ne informează Viorica Oşan – preşedinta secţiei. Urna mobilă era şi ea pe teren la cele 19 solicitări. UPDATE: În Negreşti – Oaş am discutat cu preşedinţii a două secţii de votare, secţia 105 şi 106. Maria Feideş, preşedinta Secţiei 105, ne informează că din cele 1.021 de persoane aflate listele permanente au votat până la ora 13.30 un număr de 113. Urna mobilă merge în jurul orei 18 la o familie formată din trei membri din care unul confirmat pozitiv cu Covid-19. Din cadrul secţiei merge o echipă formată din locţiitor şi doi membri, alături de personalul MAI. Echipa va fi costumată corespunzător, ne spune preşedinta. A venit poliţia la Racşa! Scandal pentru urna mobilă UPDATE: La ora 12.40, urna mobilă din Racşa a pornit la onorarea cererilor. Pornire cu scântei şi un mic scandal între reprezentanţii formaţiunilor politice, în curtea secţiei 273, pe motivul cine are voie să însoţească urna la votanţi. Unii spuneau că merge doar poliţistul, alţii că nu. În cele din urmă s-a lămurit problema: au dreptul să meargă cu urna mobilă toţi reprezentanţii de la toate partidele. S-au urcat în jeep-uri şi au pornit. Update (ora 12:00): La intrarea la urne, în Racşa, am discutat cu votanţi de toate vârstele. Maria, o tânăra din localitate, ne-a spus că lucrează în Londra şi a rămas în mod special acasă pentru a vota. Tinerii ne-au mărturisit că vor să scape de birocraţie, vor drumuri bune, să nu se mai facă diferenţa între diaspora şi românii de aici. Oamenii de vârsta a treia, şi aici vorbim de votanţi de 86 de ani, vor ajutor financiar pentru că îşi dau mai toată pensia pe medicamente. Cei de vârsta a doua vor ca în următorii ani să se poată întoarce acasă de pe meleaguri străine. Aşa ne-au spus cei ce au votat sau aşteptau să intre la vot în Racşa. Altfel, la Racşa a ajuns şi o patrulă de Poliţie pe la ora 11:30. Asta pentru că a fost un apel la 112 pentru suspiciune de fraudă la vot. —— Update (11:40): Adrian Ştef a votat şi el. „Mi-am exercitat azi dreptul de vot cu gândul la proiectele pe care vreau să le realizez în următorul mandat la conducerea Consiliului Judeţean Satu Mare.Sper într-o mobilizare exemplară a sătmărenilor la urne, fiindcă numai aşa vom putea face schimbarea pe care ne-o dorim cu toţii.”, spune Adrian Ştef. Sper într-o mobilizare exemplară a sătmărenilor la urne, fiindcă numai aşa vom putea face schimbarea pe care ne-o dorim cu toţii. Mi-am exercitat azi dreptul de vot cu gândul la proiectele pe care vreau să le realizez în următorul mandat la conducerea Consiliului Judeţean Satu Mare. Sper într-o mobilizare exemplară a sătmărenilor la urne, fiindcă numai aşa vom putea face schimbarea pe care ne-o dorim cu toţii. Publicată de Adrian Stef pe Duminică, 27 septembrie 2020 ——-

Update (11:30): A votat şi viceprimarul Adrian Albu. Iată ce a declarat:

Update (ora 11:15): Primarul municipiului Satu Mare a votat. „Respectul faţă de comunitatea în care trăieşti îl manifeşti şi prezentându-te la vot şi votând cum îţi dictează conştiinţa. Eu asta fac de 20 de ani, la toate scrutinele m-am prezentat şi am votat. Astăzi am votat pentru ca Satu Mare să meargă mai departe pe drumul dezvoltării, să nu revenim la stagnare. Primarul, respectiv preşedintele Consiliului Judeţean sunt cei care dau direcţia în care se îndreaptă comunităţile locale. Asta presupune să fie oameni cu experienţă, pentru care faptele pot face diferenţa. Aşa că am votat pentru experienţă, pentru competenţă, pentru ca oraşul nostru să prospere. Am votat pentru oameni politici care au viziune, nu interese de conjuctură”, a declarat Gabor Kereskenyi.

Update (ora 11:10 ): Iată prezenţa la vot în municipiile şi oraşele din Satu Mare înainte de ieşirea de la biserici:

Municipii

• Satu Mare 9,68% (9.689 de votanţi)

• Carei 9,1% (1.868)

Oraşe

• Ardud 10,19% (594)

• Livada 9,44% (540)

• Negreşti-Oaş 9,98% (1/394)

• Tăşnad 14,72% (1.114)

Update (ora 10:50): La ora 10:46, rând mare şi în curtea Secţie de votare Nr. 272 din Racşa. Preşedintele secţiei, Ionuţ Malanca, ne spune că pe liste sunt 1.155 de persoane şi au votat 181 până la ora la care discutam noi. Sunt 45 de cereri pentru urnă mobilă. Niciun incident semnalat. Lângă secţia 272, la câţiva zeci de metri, în Racşa, e Secţia 273. 1.075 de persoane pe liste, cu drept de vot, până la ora 11:00 venind să voteze 100. La secţie sunt 32 de solicitări pentru urna mobilă.

Update (ora 10:35): La ora 10:00, la secţia de votare Nr. 96 din cadrul Circumscripţiei electorale Nr. 4 Livada, zeci de persoane stăteau la rând pentru a vota înainte de a merge la biserică. Aurelia Hidan, preşedinta secţiei, ne-a spus că pe liste sunt 1.603 persoane cu drept de vot, până la ora 10 exercitându-şi dreptul 200. Urna mobilă era pe teren, existând 20 de solicitări în acest sens.

Update (ora 10:15): În rândurile următoare vă prezentăm câteva statistici intersante privind împărţirea după vârstă a alegătorilor din Satu Mare, până la ora 10:15, împărţirea după gen şi împărţirea după mediu. Statisticile ne sunt furnizate de site-ul prezenta.roaep.ro.

Update (ora 10:00): Dimineaţă, până la ora 9:30, la Secţia de votare Nr. 220 din satul Nisipeni, comuna Lazuri, din cei 712 cetăţeni cu drept de vot de pe liste şi-au exprimat votul 27. Potrivit preşedintelui secţiei, Fischer Klaus, nu este nicio solicitare pentru urna mobilă. Toţi cei ce s-au prezentat la vot au respectat regulile, au venit cu mască de protecţie. Preşedintele ne spune că are tot ce e necesar pentru bunul mers al votării, de la măşti de protecţie, dezinfectant, inclusiv mănuşi de protecţie.

Update (ora 9:50): Prezenţa la vot la ora 9:50 în municipiile şi oraşele din judeţul Satu Mare:

Municipii

• Satu Mare 5,53% (5.536 de votanţi)

• Carei 4,93% (1.013)

Oraşe

• Ardud 5,67% (331)

• Livada 4,4% (252)

• Negreşti-Oaş 5,7% (796)

• Tăşnad 8,6% (651)

Update (ora. 9:47): Adrian Cozma a votat duminică în jurul orei 9:00. Iată declaraţia video:

Momentul schimbării!

Update (ora. 9:45): Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba a votat în jurul orei 9:00. Iată declaraţia video:

Am votat!/ Én már szavaztam!

Update (ora 9:40): Chiar dacă îngreunează acţiunea, sătmărenii respectă regulile în contextul pandemiei de CORONAVIRUS. Vă prezentăm imagini de la şcolile „Lucian Blaga” şi „Ion Creangă” din municipiul Satu Mare:

Update (ora 9:10): Foieni este singura comună din judeţul Satu Mare în care există un singur candidat la Primărie. Până la ora 9:10 au venit la urne 65 de locuitori pentru un procent de 4,03%.

Update (ora 8:30): Iată cum s-a votat în municipiile şi oraşele din municipiile Satu Mare într-o oră şi jumătate de la deschiderea urnelor:

Municipii

• Satu Mare 2,33% (2.338 de votanţi)

• Carei 2,13% (437 de votanţi)

Oraşe

• Ardud 2,02% (118 votanţi)

• Livada 1,57% (90 de votanţi)

• Negreşti-Oaş 2,18% (305 votanţi)

• Tăşnad 3,55% (269 de votanţi)

Update (ora 8:15):

Fără voturi după o oră şi 15 minute: Adrian, Bolda, Ghileşti, Băbeşti, Medieş-Vii, Sânmiclăuş.

Cele mai mari procente după o oră şi 15 minute:

1.Aciu – 15,51% (9 votanţi)

3.Răduleşti – 8,33% (8)

3.Bicău – 7,54% (8)

Start vot! Duminică, 27 septembrie 2020, sătmărenii îşi aleg primarii pentru următorii 4 ani! Tot duminică se alege preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, consilierii judeţeni şi consilierii locali.

Urnele s-au deschis la ora 7:00, iar pentru a vota, cetăţenii au 14 ore la dispoziţie, până la ora 21:00.

Informaţia Zilei vă ţine la curent toată ziua cu statistici, situaţia din diferite localităţi sătmărene, elemente multimedia şi alte lucruri interesante!

Prezenţa slabă la vot este una din problemele intens dezbătute peste tot în lume. Toţi aşteaptă de la clasa politică să se dedice în întregime binelui public, dar nu toţi cetăţenii cu drept de vot se simt obligaţi să-şi exercite acest drept.

Dintre toate tipurile de alegeri – locale, parlamentare, prezidenţiale – alegerile locale suscită cel mai mare interes. Se votează cei care îşi asumă responsabilitatea de a gospodări patrimoniul unei comunităţi, de a rezolva problemele acelei comunităţi.

Cu toate acestea, prezenţa la urne se situează la un nivel scăzut. O prezenţă de peste 50% este considerată mare. O prezenţă între 45% şi 50% este mulţumitoare. Abia atunci când numărul alegătorilor scade sub 40% se trage un semnal de alarmă. Unde se va situa absenteismul la alegerile de mâine, 27 septembrie? La alegerile din 2012, în judeţul Satu mare prezenţa la vot a fost de 56,26%. La ultimele alegeri, din 2016, s-au prezentat la urne 48,17% din alegătorii sătmăreni.

Câţi alegători se vor prezenta duminică la vot? Alegerile de anul acesta se desfăşoară în condiţii cu totul deosebite.

Teama de infectare cu CORONAVIRUS îi va împiedica pe mulţi să se prezinte la vot. Este posibil ca în ziua votului să şi plouă. Cu toate acestea partidele, candidaţii speră ca lumea să iasă la vot.

Unele partide s-au şi grăbit să spună că rezultatele depind de numărul celor care vor ieşi la vot. Absenteismul va fi folosit ca scuză pentru eventualele rezultate mai slabe pe care le vor obţine formaţiunile politice intrate în cursa electorală. Oricum, Informaţia Zilei le urează tuturor candidaţilor mult succes.

Vreme urâtă în ziua alegerilor

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o avertizare de vreme urâtă pentru perioada 25-27 septembrie 2020. Satu Mare se află în rândul judeţelor sub cod portocaliu. Intervalul de valabilitate este 26 septembrie, ora 09.00 – 27 septembrie, ora 03.00. Fenomene vizate sunt ploi abundente, instabilitate atmosferică accentuată. În zona de munte, precum şi în Maramureş, Transilvania şi local în Oltenia, Muntenia şi Moldova, va ploua abundent şi vor fi intervale în care se vor semnala manifestări de instabilitate atmosferică accentuată (vijelii puternice, grindină şi frecvente descărcări electrice). Cantităţile de apă vor depăşi 50…60 l/mp şi izolat 70…90 l/mp.

S-au tipărit 345.562 seturi de buletine de vot

La alegerile din 27 septembrie 2020, în judeţul Satu Mare sunt aşteptaţi la vot 313.862 de alegători înscrişi pe listele permanente.

În urmă cu câteva zile au ajuns în judeţ toate cele 345.562 seturi de buletine de vot necesare pentru alegerile locale, tipărite de Regia Autonomă ”Monitorul Oficial”, măştile de protecţie şi soluţiile de dezinfectant necesare pentru cele 337 de secţii de vot asigurate de Ministerul Sănătăţii. Acestea au fost distribuite către circumscripţiile din întreg judeţul.

43.000 de angajaţi MAI, mobilizaţi duminică

Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat, pentru ziua alegerilor locale, peste 43.000 de poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră, pompieri şi lucrători de la alte structuri. Dintre aceştia, 20.243 vor fi responsabili cu menţinerea ordinii publice la cele 18.794 de secţii de votare, a anunţat, vineri, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Monica Dajbog.

„Având în vedere amploarea activităţilor organizate pe parcursul procesului electoral, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19, dispozitivul de ordine şi siguranţă publică a fost suplimentat cu efective de la alte structuri pentru a asigura îndeplinirea misiunilor în cele mai bune condiţii”, a spus Dajbog.

Ea a precizat că MAI a modificat reglementările privind acordarea vizelor de reşedinţă, iar la nivel naţional au fost derulate activităţi în teren pentru verificarea respectării condiţiilor de acordare a acestora. „Precizez că în ziua votului vor fi organizate filtre rutiere în întreaga ţară pentru a preveni aşa-zisul turism electoral”, a declarat oficialul MAI.

Dajbog a amintit că, de la începutul campaniei electorale, au avut loc peste 1.300 de manifestări electorale în Capitală şi în alte 588 de localităţi, măsurile de ordine publică fiind asigurate de aproape 4.000 de angajaţi MAI.

Pe perioada campaniei electorale au fost înregistrate 870 de sesizări privind contravenţii sau infracţiuni care au legătură cu contextul electoral – 109 dintre semnalări nu s-au confirmat, iar 141 sunt în curs de cercetare.

Se pot da amenzi între 500 şi 2.500 lei

Pentru ziua votului au fost dispuse de către autorităţile competente o serie de măsuri speciale de protecţie în contextul pandemiei de COVID-19.

→ Conform regulilor de protecţie sanitară, se vor stabili circuite separate de intrare şi de ieşire în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, dacă spaţiile destinate secţiilor de vot permit acest lucru.

→ Accesul în localul de vot se va face eşalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători şi să se respecte distanţarea de minimum 1 metru între persoane.

→ Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia, după caz, se va asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în acelaşi timp în localul de vot, exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15.

→ Alegătorii sunt obligaţi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi localul de vot, dar şi la ieşire. În fiecare secţie vor fi puse la dispoziţie flacoane cu dezinfectant.

→ Toţi participanţii la procesul electoral trebuie să poarte masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pe toată perioada în care se află în sediul secţiei de votare şi în localul de vot.

→ În interiorul secţiei de vot se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral şi cu operatorul de calculator.

→ Pentru preluarea datelor de identificare în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, alegătorul va fi instruit cu privire la modul de poziţionare a actului de identitate sau a documentului de identitate în suportul terminalului informatic.

→ Dacă acest lucru nu este posibil, această procedură va fi realizată de operatorul de calculator, care ulterior îşi va dezinfecta mâinile.

→ În vederea identificării, alegătorul îşi va îndepărta masca pentru scurt timp, păstrând o distanţă de minimum un metru şi jumătate faţă de operatorul de calculator.

→ Buletinele de vot, ştampila cu menţiunea VOTAT şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare în lista electorală trebuie dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al secţiei de votare.

→ După exercitarea dreptului de vot, alegătorul îşi va aplica singur, la indicaţia şi sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea VOTAT, după caz, pe actul de identitate sau pe documentul de identitate.

Persoanele care nu respectă măsurile de protecţie sanitară stabilite pentru ziua votului pot primi amendă cuprinsă între 500 şi 2.500 lei.