SATU MARE: Cine sunt cei 7 primari care s-au dus în Norvegia?

Renunţarea la sistemele clasice de produce a energiei, indiferent că am vorbi despre energia electrică şi/sau termică pe sisteme clasice precum folosirea hidrocarburilor, a cărbunelui şi alte asemenea, reprezintă o ţintă a Uniunii Europene -UE, cu scopul de a proteja mediul pentru generaţiile actuale şi cele viitoare.

Paşi în acest sens s-au făcut în sesnsul închiderii minelor de cărbune în o serie de ţări ale UE, inclusiv în România, elaborarea unor acte normative menite a limita numărul mijloacelor de transport poluante, susţinerea achiziţiei de maşini care funcţionează electric, încurajarea înfiinţării parcurilor fotovoltaice, dar şi montarea pe clădirile publice şi private a instalaţiilor menite a produce energie electrică pentru consum propriu şi pentru livrarea în reţea a excedentului.

Dacă cele de mai sus sunt în stadii diverse de implementare în România, în alte ţări, preocupările privind producerea şi utilizarea energiei verzi, reducerea pierderilor de căldură şi punerea în funcţiune a staţiilor de încărcare a maşinilor electrice, punerea în valoarea a energiei din nămolurile provenite din staţiile de epurare, sunt în stadii mult mai avansate. Pentru a cunoaşte bunele practice în domenii precum cele menţionate mai sus, zilele trecute, mai précis în cursul săptămânii abia încheiate, în organizarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare în parteneriat cu organizaţia Vista Analyse AS, în perioada 9 – 13 octombrie, un grup de primari din judeţul Satu Mare, alături de Pataki Csaba – preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, reprezentanţi ai ADI Satu Mare, specialişti, au participat la Oslo – Norvegia, într-o vizită de documentare şi schimb de experienţă.

Ţintele schimbului de experienţă

Schimbul de experienţă a inclus sesiuni teoretice dar şi vizite pe teren pentru prezentarea unor exemple de bune practici în domeniul energiei regenerabile. În cadrul sesiunilor teoretice au fost prezentate şi discutate aspecte privind sursele de energie regenerabilă, securitatea energetică, bune practice din Norvegia şi Europa, posibilităţi de finanţare a proiectelor din domeniul energiei regenerabile.

Din delegaţia sătmăreană au făcut parte: Pataki Csaba – preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare şi al A.D.I. Judeţul Satu Mare, Aurelia Fedorca – primar al oraşului Negreşti-Oaş, Monica Sobius – primar al comunei Tarna Mare, Ovidiu Duma Ovidiu – primar al oraşului Ardud, Iuliu Seer – viceprimar al oraşului Livada, Traian Ciurdaş – primar al comunei Bârsău, Mihai Găman – primar al comunei Dorolţ, Tiberiu Schupler – primar al comunei Urziceni, Nicoleta Lăşan – director executiv A.D.I. Judeţul Satu Mare şi Paul Dancu – manager proiect A.D.I. Judeţul Satu Mare. Gazda schimbului de experienţă a fost organizaţia Vista Analyse AS din Norvegia, partener în cadrul proiectului. Schimbul de experienţă a fost organizat în cadrul proiectului RENEWSM, proiect finanţat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, valoarea grantului acordat fiind de 138.000 Euro. Proiectul RENEWSM are ca obiectiv principal consolidarea cunoştinţelor şi creşterea gradului de conştientizare a populaţiei din Judeţul Satu Mare cu privire la energia regenerabilă, eficienţa energetică şi securitatea energetică. Proiectul are o durată de implementare de 12 de luni, şi este implementat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare, în parteneriat cu organizaţia Vista Analyse AS din Norvegia.

Principalele activităţi ale proiectului constau în: elaborarea unui raport privind potenţialul Judeţului Satu Mare în ceea ce priveşte energia regenerabilă, organizarea unei campanii publice şi a unui training pentru 40 de persoane, organizarea unui schimb de experienţă în Norvegia şi a unei conferinţe finale a proiectului. Proiectul are o valoare totală de 163.205 Euro, din care 138.724 Euro reprezintă finanţare din Granturile SEE.

Opinii ale unor membri ai delegaţiei sătmărene

Pataki Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, este de părere că în actuala perioadă este deosebit de important să se cunoască soluţiile integrate de utilizare a energiei verzi. Este în fapt cel de al doilea proiect privind informarea populaţiei, dar şi a reprezentanţilor instituţiilor publice asupra modalităţilor de producer a energiei verzi, dar şi de gestionarea acestei. În contextul celor de mai sus, preşedintele Pataki a menţionat faptul că, prin ADI Judeţul Satu Mare, a fost déjà depus un proiect care vizează 17 unităţi şcolare de învăţământ, care vor beneficia de echipamentele necesare producerii energiei verzi, în speţă pe seama ultilizării panourilor fotovoltaice. Î n perioada următoare, 1.000 de elevi din şcoli ale judeţului Satu Mare, vor fi angrenaţi în activităţi de cunoaştere a noţiunilor de bază privind energia verde, dar şi a modalităţilor de economisire a energiei. Fiecare clasă din şcolile care vor face parte din acest program de instruire, o să primească machetă a unui generator eolian, dar şi a unei instalaţii fotovoltaice, pentru punerea în valoarea a energiei solare. Se are în vedere şi vizualizarea acestor instalaţii, nu doar cunoaşterea lor teoretică.

Monica Sobius, primarul comunei Tarna Mare, judeţul Satu Mare, are convingerea că această vizită de documentare şi informare în Norvegia, are un rol esenţial în dezvoltarea unor investiţii la nivel local pe producerea şi utilizarea energiei verzi. S-a văzut pe viu modul de funcţionare a unor instalaţii care contribuie la protejarea mediului. După cum a subliniat interlocutoarea, informaţiile dobândite pe parcursul acestui program de documentare, vor fi utile în realizarea în comuna Tarna Mare a 5 staţii de încărcare rapidă şi lentă a autoturismelor electrice. Participanţii la această deplasare în Norvegia au avut parte de a cunoaşte un mod de viaţă, dar şi modalităţi de valorificare a energiei pusă la dispoziţia omului de către natură.

Schupler Tiberiu, primarul comunei Urziceni – judeţul Satu Mare, este de părere că, la nivelul judeţului Satu Mare s-ar preta preluarea exemplului de bune practice din Norvegia, în sensul punerii în valoarea a energiei înmagazinate de nămolul provenit din staţiile de epurare. La nivel local, este demnă de luat în seamă implementarea de proiecte privind montarea pe clădirile publice, dar şi pe cele private, a panourilor fotovoltaice. Chiar şi înfiinţarea unor parcuri fotovoltaice ar fi benefice. La nivel de comună există aproximativ 40 de hectare de păşune care ar putea deveni parc fotovoltaic, dar să-şi menţină şi utilizarea ca păşune, prin implementarea unor soluţii aflate în studiu în Norvegia, dar şi în Germania, în ceea ce priveşte înălţimea la care ar trebui montate panourile pentru ca păşunea să poată avea ambele utilizări – parc fotovoltaic, dar şi sursă de masă verde pentru animale.

Mihai Găman, primarul comunei Dorolţ – judeţul Satu Mare, este de părere că o serie de lucruri văzute în Norvegia, se pot implementa şi la noi, fără costuri exagerat de mari. Ca exemplu a fost dat eficientizarea sistemelor de încălzire a instituţiilor publice prin montarea unor sisteme inteligente, care să vegheze la deschiderea şi închiderea uşilor şi a geamurilor, pentru a nu exista concomitent uşi şi geamuri deschise. Se evită astfel pierderile de căldură pe seama curenţilor de aer care s-ar forma prin deschiderea concomitentă a uşilor şi/sau a geamurilor. Pe parcursul schimbului de exeperinţă, delegaţia sătmăreană a putut vedea la “lucru” sisteme fotovoltaice şi pompe de căldură integrate în sisteme eficiente de încălzire. De mare utilitate a fost şi prezentarea privind sisteme integrate de funcţionare a staţiilor de încărcare a maşinilor care funcţionează electric. Pe baza unei programări, posesorii de autoturisme electrice au posibilitatea, în Norvegia, de a-şi rezerva loc pentru încărcarea acumulatorului. Desigur, au fost prezentate şi sisteme eficiente de iluminat. Nu în ultimul rând, au fost făcute precizări privind modalităţile de alegere a sistemelor şi aparatelor electronice în funcţie de generaţia din care fac parte.