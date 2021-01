Satu Mare: Bucuria copiilor la săniuş, pe dâmburile din Micro 17 (Galerie FOTO)

După îndelungi aşteptări, iată că în timpul nopţi de marţi spre miercuri a nins ca în poveşti şi peste municipiul Satu Mare. Nu doar că a nins, aşa cum s-a mai întâmplat şi prin noiembrie, de data aceasta a nins cu fulgi mari de zăpadă care s-au aşternut într-un strat generos, numai bun pentru săniuş.

Mare a fost bucuria celor mici care, la orele dimineţii, şi-au şters săniile de praf şi au ieşit la zăpadă. Miercuri, în jurul orei 11.30, zeci de copii, părinţi şi bunici se bucurau de stratul generos de zăpadă. Având în vedere că grădiniţele sunt închise în municipiul Satu Mare, copiii nu au stat pe gânduri şi în grabă au pornit cu săniile în parcul UFO din Micro 17, la dâmburi, un loc excelent pentru distracţia în zăpadă. Copiii nu au fost singuri, evident, ci însoţiţi de părinţi, ori bunici, care s-au bucurat cel puţin la fel de mult ca şi ei de ninsoare.

”Mă bucur foarte mult de această zăpadă! Am mai fost cu părinţii mei la săniuş în Maramureş”, ne povesteşte Antonia Verdeş, în vârstă de şase anişori.

”Sunt pensionar şi dacă a nins am venit cu Antonia un pic la zăpadă. Cu această pandemie nu mai reuşim să stăm în casă şi am ieşit afară la aer curat. Prin noiembrie, am mai avut un pic de zăpadă. Şi atunci s-a bucurat, am făcut chiar şi un om de zăpadă. Sper să mai dea Dumnezeu încă şi să fie şi mai multă zăpadă”, ne-a mărturisit bunicul Antoniei Verdeş.