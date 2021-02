Satu Mare are mai puţine persoane vaccinate decât Sălaj

Judeţul Satu Mare are mai puţine persoane vaccinate anti-COVID-19 decât judeţul Sălaj. Asta deşi Satu Mare are cu aproximativ 100.000 de locuitori în plus faţă de Sălaj. Totodată, de la începutul pandemiei, Satu Mare a avut în plus cu vreo 2.000 de persoane infectate faţă de Sălaj. Totodată, numărul persoanelor vaccinate într-o zi în judeţul Sălaj este aproape dublu faţă de cel al judeţului Satu Mare. Dar cine să mai ştie care sunt criteriile de acordare a acestor vaccinuri…

Situaţia vaccinării anti-CORONAVIRUS în judeţul Satu Mare, în 20 februarie 2021 se prezintă astfel:

– numărul total de persoane vaccinate de vineri până sâmbătă: 274 – numărul total de persoane vaccinate: 11.137 – numărul de reacţii adverse în ultimele 24 de ore: 0 – număr total de reacţii adverse: 5 reacţii locale

Precizăm că până la raportarea de ieri, în judeţul Sălaj au fost vaccinate 12.578 de persoane.

44 de vindecări în Satu Mare

La nivelul judeţului Satu Mare, în data de 20 februarie 2021, se află în carantină la domiciliu 884 DE persoane. Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 8614 (44) vindecări şi 179 DE decese cauzate de CORONAVIRUS. De asemenea, până în prezent au fost efectuate 65.220 teste. În perioada 19.02.2020, ora 07:15 – 20.02.2021, ora 07:15, la PTF Petea, pe sensul de intrare în ţară s-au prezentat 1117 persoane, dintre care 951 care fac excepţie de la măsura dispusă de DSP. Dintre acestea, 226 DE persoane au intrat în carantină la domiciliu. Restul de 951 DE persoane au fost chestionate şi evaluate de către personalul medical delegat în cadrul sectorului, starea de sănătate a acestora fiind asimptomatică. La Urziceni, în perioada 19.02.2020, ora 07:15 – 20.02.2020, ora 07:15, pe sensul de intrare în ţară s-au prezentat 26 DE persoane care au revenit/tranzitat din zonele afectate de coronavirus (altele decât ţările exceptate de la măsura izolării/carantinării). Persoanele au fost controlate de către reprezentanţii DSP, s-a constatat că acestea nu prezintă simptome specifice de coronavirus, drept urmare li s-a permis intrarea în ţară şi s-a dispus măsura de carantinare la adresa declarată pe o perioadă de 14 zile.

Situaţia CORONAVIRUSULUI pe judeţe

Până astăzi, 20 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 777.276 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

722.484 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi.

În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 2.721 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi o regăsiţi în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Judeţ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidenţa înregistrată la 14 zile

1. Alba 15072 102 2,04

2. Arad 16742 69 1,28

3. Argeş 20833 43 0,54

4. Bacău 19825 93 1,1

5. Bihor 20867 40 0,78

6. Bistriţa-Năsăud 8599 20 0,7

7. Botoşani 10642 32 1,1

8. Braşov 31025 133 2,35

9. Brăila 9636 12 0,6

10. Buzău 9363 15 0,57

11. Caraş-Severin 8148 33 0,86

12. Călăraşi 7499 22 0,69

13. Cluj 38553 106 2,41

14. Constanţa 31386 82 1,29

15. Covasna 5819 7 0,74

16. Dâmboviţa 17346 50 0,94

17. Dolj 18838 84 1,3

18. Galaţi 19898 67 0,99

19. Giurgiu 7578 4 0,72

20. Gorj 6487 49 1,36

21. Harghita 6087 10 0,53

22. Hunedoara 15051 95 1,61

23. Ialomiţa 8060 16 0,86

24. Iaşi 32908 89 0,72

25. Ilfov 30385 75 2,23

26. Maramureş 15971 98 2,92

27. Mehedinţi 5876 17 0,68

28. Mureş 17656 45 0,98

29. Neamţ 13622 50 0,99

30. Olt 11117 35 0,77

31. Prahova 26945 31 0,67

32. Satu Mare 9413 60 1,72

33. Sălaj 7719 26 1,46

34. Sibiu 19528 61 1,4

35. Suceava 20481 69 1,24

36. Teleorman 9632 19 1,21

37. Timiş 36708 244 3,9

38. Tulcea 6308 19 0,64

39. Vaslui 12708 45 0,91

40. Vâlcea 11555 28 0,89

41. Vrancea 8064 17 0,43

42. Mun. Bucureşti 125650 322 2,12

43. Cazuri noi nealocate pe judeţe 1676* 187

TOTAL 777.276 2.721

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 628 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuţia pe judeţe a acestor cazuri o regăsiţi în tabelul de mai jos.

Nr. Crt. JUDEŢ Probe pozitive la retestare

1 ALBA 24

2 ARAD 8

3 ARGEŞ 11

4 BACĂU 12

5 BIHOR 1

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 6

7 BOTOŞANI 18

8 BRĂILA 2

9 BRAŞOV 16

10 BUZĂU 6

11 CĂLĂRAŞI 7

12 CARAŞ-SEVERIN 4

13 CLUJ 17

14 CONSTANŢA 36

15 COVASNA 6

16 DÂMBOVIŢA 13

17 DOLJ 5

18 GALAŢI 10

19 GIURGIU 7

20 GORJ 24

21 HARGHITA 1

22 HUNEDOARA 21

23 IALOMIŢA 9

24 IAŞI 25

25 ILFOV 21

26 MARAMUREŞ 24

27 MEHEDINŢI 3

28 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 108

29 MUREŞ 20

30 NEAMŢ 7

31 OLT 10

32 PRAHOVA 9

33 SĂLAJ 6

34 SATU MARE 12

35 SIBIU 13

36 SUCEAVA 21

37 TELEORMAN 15

38 TIMIŞ 46

39 TULCEA 2

40 VÂLCEA 3

41 VASLUI 11

42 VRANCEA 8

Total 628

Până astăzi, 19.795 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 19.02.2021 (10:00) – 20.02.2021 (10:00) au fost raportate 57 de decese (32 bărbaţi şi 25 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Maramureş, Mehedinţi, Olt, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Municipiul Bucureşti.

În unităţile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.042. Dintre acestea, 963 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 5.861.921 de teste RT-PCR şi 245.783 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.020 de teste RT-PCR (13.604 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 10.416 la cerere) şi 7.462 teste rapide antigenice.

De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate şi rezultatele a 6.388 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore şi transmise până la data de 20 februarie a.c.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, poliţiştii şi jandarmii au aplicat, în ziua de 19 februarie, 5.307 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 913.950 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliţiei, au fost întocmite, ieri, 9 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, în care sunt cercetate 19 persoane, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 Cod Penal.

În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în alte state, 8.945 de cetăţeni români au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.438 în Italia, 2.354 în Spania, 195 în Marea Britanie, 125 în Franţa, 3.116 în Germania, 93 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 7 în Suedia, 137 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 43 în Elveţia, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 2 în Bulgaria, 12 în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 13 în Republica Moldova, 3 în Muntenegru, 218 în Irlanda, 2 în Singapore, 3 în Tunisia şi câte unul în Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federaţia Rusă şi Croaţia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) şi până la acest moment, 151 de cetăţeni români aflaţi în străinătate, 34 în Italia, 19 în Franţa, 43 în Marea Britanie, 25 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 4 în Irlanda, 2 în Elveţia, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia şi unul în Iran, au decedat.

Dintre cetăţenii români confirmaţi cu infecţie cu noul coronavirus, 798 au fost declaraţi vindecaţi: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franţa, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg, unul în Tunisia şi unul în Argentina.