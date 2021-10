Satu Mare: Arbitrii delegaţi la meciurile de sâmbătă şi duminică

Program, arbitrii şi observatorii delegaţi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare la meciurile de azi şi mâine:

Liga 4 Elite – Seria A (etapa 9)

Sâmbătă

13:00 / 16:00

• Ştiinţa Beltiug – Energia Negreşti Oaş (arbitrează C. Rebegea, E. Pop, D. Bonţidean, A. Gherasim)

• Olimpia MCMXXI – Turul Micula (-Maramureş-, S. Nagy, J. Damian, B. Tincu)

Duminică

12:00/ 14:00

• Luceafărul Decebal – Recolta Dorolţ (S. Neichi, G. Denis, L. Lukacs, L. Năstruţ)

14:00 / 16:00

• Talna Oraşu Nou – Unirea Păuleşti (S. Elek, C. Zsigrai, P. Batori, I. Turtureanu)

Liga 4 Elite – Seria B (etapa 9)

Sâmbătă

14:00 / 16:00

• CSM Victoria Carei – Unirea Tăşnad (-Sălaj-, K. Toth, S. Neichi, Z. Pataki)

13.00 / 15:00

• Viitorul Vetiş – Fortuna Căpleni (N. Sălăgean, A. Reday, C. Miron, Ghe. Dumitraş)

Duminică

14:00 / 16:00

• AS Căpleni – Recolta Sanislău (A. Peter, M. Sician, D. Mihuţ, C. Matei)

14:00- seniori

• Stăruinţa Berveni – Schwaben K. Cămin (teren Cămin, S. Kovacs, K. Toth, C. Maxi, I. Vigu)

Liga 4 – Seria A (etapa 8)

Sâmbătă

15:00

• Schamagosch Ciumeşti – Vulturii Santău (S. Elek, D. Gherman, P. Batori, G. Rus)

16:00

• Frohlich Foieni – Kneho Urziceni (C. Iuhas, V. Ardelean, M. Coman, A. Maier)

• Someşul Oar – Crasna Moftinu Mic (R. Bogdan, A. Estan, R. Miclăuş, I. Borz)

Duminică

14:00

• Real Andrid – CSM Victoria Carei II (T. Radu, A. Reday, R. Botoş, Z. Rozs)

16:00

• Termala Dindeşti – Platanul Marna (Z. Kopriva, R. Chiorean, F. Moisa, R. Mândreanu)

• Viitorul Lucăceni – Unirea Pişcolt (N. Sălăgean, G. Chiorean, B. Dragoş, M. Dorca)

• AS Ghenci stă

Liga 4 – Seria B (etapa 7)

Sâmbătă

16:00

• Voinţa Lazuri- Cetate 800 Ardud (M. Mihai, I. Bauer, A. Bauer, T. Kegyes)

Duminică

13:30

• Speranţa Halmeu – Codreana Homoroade (R. Bogdan, R. Miclăuş, A. Estan, V. Stoica)

14:00 / 16:00

• Sportul Botiz – Voinţa Doba (Ş. Bathory, D. Bonţidean, J. Damian, E. Halici)

14:00

• Voinţa Babţa – Someşul Odoreu (T. Juhasz, V. Ardelean, I. Peter, N. Morar)

15:00

• Venus Dumbrava – Dacia Medieşu Aurit (A. Sabo, F. Rentea, O. Şerban, I. Iuhas)

16:00

• Voinţa Turţ – Victoria Apa (C. Rebegea, C. Man, A. Bor, C. Ziman)

Liga 5 (etapa 6)

Sâmbătă

14:00

• Luceafărul Decebal II – Olimpia Căuaş (A. Sabo, B. Sas, R. Tar, N. Şuta)

Duminică

13:30

• Dacia Supur – Unirea Bercu (teren Bogdand, Ghe. Dumitraş, A. Gherasim, Z. Trella, S. Cseh)

16:00

• Viitorul Viile SM – Înfrăţirea Tarna Mare (S. Raţ, S. Petruţ, S. Raţ jr., V. Racolţa)

16:15

• Gloria Moftinu Mare – Recolta Dorolţ II Dara (A. Gherasim, Ghe. Dumitraş, Z. Trella, S. Cseh)

• Termala Dindeşti II – Ugocea Porumbeşti, amânat