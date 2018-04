Satu Mare arbitrează finala! Istvan Kovacs, delegat la FCSB – CFR Cluj

În etapa 7 din playoff-ul Ligii 1 de fotbal se joacă meciul FCSB – CFR Cluj. Este considerat de mulți ca fiind finala campionatului, meciul care va stabili campioana sezonului 2017-2018.

Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat azi brigada de arbitri, iar la centru se va afla sătmăreanul Istvan Kovacs. Ecusonul FIFA va fi ajutat la cele două margini de Octavian Șovre (transferat de aproape un an la AJF Satu Mare) și de Valentin Avram (București). Rezervă va fi Cătălin Popa (Pitești), iar observatorul partidei a fost numit Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea).

”Feşnic am înţeles că nu vrea să arbitreze meciul, pentru că tatăl lui a lucrat la CFR. A depus o hârtie în acest sens. Și eu am auzit, dar l-aş fi acceptat pe Feșnic, pentru că-l consider un arbitru foarte bun. Și pe Istvan Kovacs la fel, chiar dacă e maghiar. E corect omul, nu vrea să-și pericliteze el cariera”, spunea Gigi Becali zilele trecute la emisiunea ”Fotbal Club” de pe Digi Sport.

Derby-ul etapei va lua startul duminică de la ora 20:45 pe Arena Națională.

CLASAMENT

1.FCSB 6 4 2 0 11- 4 42

2.CFR Cluj 6 2 4 0 7- 5 40

3.CSU Craiova 6 2 2 2 5- 4 34

4.FC Viitorul 6 2 2 2 8- 6 30

5.Astra Giurgiu 5 1 1 3 2- 7 26

6.CSM Poli Iaşi 5 0 1 4 3-10 21