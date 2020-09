Satu Mare: A venit poliţia la Racşa! S-a apelat 112 pentru suspiciune de fraudă la vot

Respect! Vă aştept la vot!

🇷🇴 Respectul faţă de comunitatea în care trăieşti îl manifeşti şi prezentându-te la vot şi votând cum îţi dictează conştiinţa. Eu asta fac de 20 de ani, la toate scrutinele m-am prezentat şi am votat. Astăzi am votat pentru ca Satu Mare să meargă mai departe pe drumul dezvoltării, să nu revenim la stagnare. Primarul, respectiv preşedintele Consiliului Judeţean sunt cei care dau direcţia în care se îndreaptă comunităţile locale. Asta presupune să fie oameni cu experienţă, pentru care faptele pot face diferenţa. Aşa că am votat pentru experienţă, pentru competenţă, pentru ca oraşul nostru să prospere. Am votat pentru oameni politici care au viziune, nu interese de conjuctură.🇭🇺 Úgy fejezhetjük ki legjobban a tiszteletüket a közösségünk iránt, ha elmegyünk szavazni és lelkiismeretünk szerint döntünk. Én így teszek már 20 éve, minden alkalommal jelen voltam az urnáknál. Ma is a közösségért szavaztam: hogy Szatmárnémeti tovább haladjon a fejlődés útján, hogy ne zuhanjon vissza, ne topogjon helyben. A polgármester és a Megyei Tanács elnöke tudják jó irányba terelni városunk, megyénk ügyeit. Olyan vezetőkre van szükség, akiknek az eredményei magukért beszélnek.. Ezért szavaztam egy tapasztalt, kompetens csapatra, hogy városunk tovább fejlődjön. Arra bíztatom önöket, menjenek el szavazni minél többen. A városért, a fejlődésért, a folytatásért!

Publicată de Kereskényi Gábor pe Duminică, 27 septembrie 2020